Cezaevinde hafız oldu, yılmadı 13 mahkumu da hafızlığa başlattı 2015’ten bu yana Konya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 29 yaşındaki hükümlü Abdülkadir Geylani Tekgöz, 15 aylık bir sürede hafız oldu, 13 kişinin de hafızlığa başlamasına öncülük etti. Hayatının Kur’an ile anlam kazandığını anlatan Tekgöz, “Allah’ın büyük lütfu ile bu güzelliği yaşadım. Hayatım film olsa adı ‘hafız’ olurdu” dedi.

Konya’da cezaevinde 15 ayda Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen 29 yaşındaki hükümlü Abdülkadir Geylani Tekgöz, 13 mahkumun daha hafızlığa başlamasını sağladı. Merkez Meram ilçesinde yaşayan Abdülkadir Geylani Tekgöz, 2015’te işlediği suçtan ötürü tutuklanarak girdiği Konya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde maneviyata yöneldi. Cezaevi vaizlerinden kısa sürede Kur’an-ı Kerim’i öğrenen Tekgöz, 12 yıl 6 ay ceza aldığı karar duruşmasından döndüğü gün, hafız olmaya karar verdi. Düzenli çalışmasıyla 15 ayda hafızlığını tamamlayan Abdülkadir Geylani Tekgöz, koğuştaki diğer arkadaşlarının Kur’an-ı Kerim’e olan sevgisini ateşleyerek, çeşitli suçlardan ceza alan 13 mahkumun da hafızlığa başlamasına öncülük etti.

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