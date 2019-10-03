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Cezaevinde hafız oldu, yılmadı 13 mahkumu da hafızlığa başlattı

2015’ten bu yana Konya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 29 yaşındaki hükümlü Abdülkadir Geylani Tekgöz, 15 aylık bir sürede hafız oldu, 13 kişinin de hafızlığa başlamasına öncülük etti. Hayatının Kur’an ile anlam kazandığını anlatan Tekgöz, “Allah’ın büyük lütfu ile bu güzelliği yaşadım. Hayatım film olsa adı ‘hafız’ olurdu” dedi.

03 Ekim 2019 Perşembe 10:38
Cezaevinde hafız oldu, yılmadı 13 mahkumu da hafızlığa başlattı

Konya’da cezaevinde 15 ayda Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen 29 yaşındaki hükümlü Abdülkadir Geylani Tekgöz, 13 mahkumun daha hafızlığa başlamasını sağladı. Merkez Meram ilçesinde yaşayan Abdülkadir Geylani Tekgöz, 2015’te işlediği suçtan ötürü tutuklanarak girdiği Konya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde maneviyata yöneldi. Cezaevi vaizlerinden kısa sürede Kur’an-ı Kerim’i öğrenen Tekgöz, 12 yıl 6 ay ceza aldığı karar duruşmasından döndüğü gün, hafız olmaya karar verdi. Düzenli çalışmasıyla 15 ayda hafızlığını tamamlayan Abdülkadir Geylani Tekgöz, koğuştaki diğer arkadaşlarının Kur’an-ı Kerim’e olan sevgisini ateşleyerek, çeşitli suçlardan ceza alan 13 mahkumun da hafızlığa başlamasına öncülük etti.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:38
  1. cezaevi
  2. Kur’an-ı Kerim
  3. Abdülkadir Geylani Tekgöz
  4. Konya E Tipi Kapalı Cezaevi

YORUM YAZ

  • MümineMümine1 sa önce
    Ne kadar güzel. Hz. Yusuf zindana girmeseydi Mısıra sultan olmayacaktı. Bu kardeşimize de Allah zindanı MEDRESE-İ YUSUF yapmış.

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