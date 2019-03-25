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Zincirsiz tırlar Tendürek'te mahsur kaldı

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'ni zincir takmadan geçmeye çalışan çok sayıda tır sürücüsü yolda kaldı

25 Mart 2019 Pazartesi 20:38
Zincirsiz tırlar Tendürek'te mahsur kaldı

AĞRI (AA) - Ağrı ile Van arasındaki ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'ni zincirsiz geçmeye çalışan tır sürücüleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oldu.

İki gündür bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi, özellikle geçidin en yüksek kesimlerinden Gülizar rampasında ulaşımda aksamalara neden oldu.

Karayolları ekiplerinin uyarılarına rağmen Tendürek Geçidi'ni zincir kullanmadan geçmeye çalışan bazı tır sürücüleri, söz konusu rampada yolda kaldı.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü 2 bin 644 rakımlı geçitte tırların kurtarılması için kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Tır şoförlerinden Mehmet Özgen, kar ve tipi nedeniyle 1 saattir bölgede mahsur kaldığını söyledi.

Gülizar rampasında bir anda tipiye yakalandığını anlatan Özgen, "Geçidin diğer kesimlerini sorunsuz geçtim ama burada bir anda tipiye yakalandım ve rampayı çıkamadım. 1 saattir de bu buradayım ve yiyecek stokum da yok." ifadesini kullandı.

Tır sürücüsü Fahrettin Güneş ise muz yüklü aracıyla İran'a doğru yola çıktığını fakat Gülizar rampasını çıkamadığı için 1,5 saattir bölgede mahsur kaldığını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 20:38
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