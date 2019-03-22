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Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın!!!

Gazetemiz okurlarından Cevdet Tokat, "Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın!!!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

22 Mart 2019 Cuma 11:56
Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın!!!

Cevdet Tokat/Ankara

AB’ye muhtaç değiliz. Onlar bize muhtaç. Bakın İngiltere bile AB’den çıktı. AB artık bitiyor, tükeniyor, görün artık bunları. Onlar bize yalvarıp istediğimiz tavizi versinler. Biz neden taviz üstüne taviz veriyoruz yıllardır. Bu yolda idamı kaldırdık, kadını ailesinden ayırdık. Aile dağılmak üzere. Onlara uyalım diye çıkardığımız yasa yüzünden. Onlar keler deliğine giriyor, biz peşlerinden girmeye çalışıyoruz. Orası bir haçlı kulübü diye diye dilimizde tüy bitti. Bakın oylamada yüzde seksen beşi bizi istemiyor AB’nin.

Sınırları açalım, mültecilerden giden gitsin, sonunu onlar düşünsün. Ayasofya’yı ibadete açalım, onlar bize yalvarsın. Biz de biliyoruz Sultanahmet’te ibadet etmeyi ama Ayasofya bize Fatih’in vasiyeti ve emaneti. Şimdi değilse ne zaman ve kim açacak Ayasofya’yı ibadete? Bu yolda bu Türk milleti ölmeye hazırdır. Milli mücadelede küllerinden doğan bu millet asla pes etmez.

Dolar artmış, Euro artmış dert değil. Ben zaten ABD’ye hizmet etmeyeyim diye hiç dolar almadım, AB’ye hizmet etmeyeyim diye hiç Euro almadım ki! Ama politikalarınızda da sadakati değil  liyakati önceleyin. Doğru dürüst liyakatli bürokratlar görevlendirip bizi soğana patatese muhtaç etmeyin. Ben köy çocuğuyum. Çocukken bundan 30-40 yıl önce kendi ektiğimiz ürünümüzü, dizlerimin üstünde sürünerek yolduğum nohutu, mercimeği dışardan ithal etmek kanıma dokunuyor. Seçim meydanlarında kucaklayıcı dil kullanın.

BİR OLMAK, İRİ OLMAK, DİRİ OLMAK İÇİN YUMUŞAK VE KUCAKLAYICI DİL KULLANMAYA MECBURUZ.

Selam ve dua ile.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:56
  1. Ankara
  2. Cevdet Tokat
  3. AB
  4. İngiltere
  5. Ayasofya
  6. Sultanahmet
  7. Fatih
  8. Euro
  9. Dolar
  10. ABD
  11. Milli mücadele

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