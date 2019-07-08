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Zincirleme trafik kazasında tır sürücüsünün dikkati faciayı önledi

Bolu’da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, otomobilin refüjden çıkarak üstüne geldiğini gören tır sürücüsünün durmasıyla otomobil dorsenin altına girdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:02
Zincirleme trafik kazasında tır sürücüsünün dikkati faciayı önledi

Bolu’da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, otomobilin refüjden çıkarak üstüne geldiğini gören tır sürücüsünün durmasıyla otomobil dorsenin altına girdi. Kazada, 1 kişi hafif yaralandı.


Kaza, Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Varan yönetimindeki 54 KG 355 plakalı otomobil ile sürücünün ismi bilinmeyen 14 NC 510 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan Varan idaresindeki otomobil, refüje çarparak karşı şeride geçti.


İki aracın kaza yaptığı sırada Cumhuriyet Caddesi’nden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan 06 NDT 11 plakalı tır sürücüsü ani fren yaparak durdu. Refüjden çıkarak karşı şeride geçen Varan’ın kullandığı otomobil tırın dorsesinin altına girdi.


Tır sürücüsünün dikkati sayesinde faciadan dönülen kazada, araç sürücüleri yara almadan kurtulurken, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı olay yerine sevkedilen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:02
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