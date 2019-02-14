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Zincirleme trafik kazası kara yolunu kapattı

Bolu'da D-750 kara yolunda otomobil ve tırların karıştığı kaza nedeniyle yol çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı

14 Şubat 2019 Perşembe 21:49
Zincirleme trafik kazası kara yolunu kapattı

BOLU (AA) - Bolu'da meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle D-750 kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, eski Ankara yolu olarak bilinen kara yolunun Kalender Piknik Alanı mevkisinde, ilk belirlemelere göre 10'dan fazla tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Ayrıca Ankara'dan takviye ambulans talep edildi.

Araçlardan çıkarılan bazı yaralılar Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler sıkışan yaralıları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaza sonrası İstanbul yönü ulaşıma kapanan kara yolunun Ankara istikameti de araçları olay yerinden kaldırmak için gelen vinçlerin çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.


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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 21:49
  1. Bolu
  2. Kara yolu
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