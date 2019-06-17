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Zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kırıkkale’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:40
Zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kırıkkale’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale-Kırşehir Karayolu 43. kilometresi Cebrailli köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih K. idaresindeki 35 DC 6903 plakalı otomobil, İbrahim Y.’nin (86) kullandığı 71 DU 564 plakalı otomobil ve Habil Ç. yönetimindeki 71 KC 620 plakalı otomobil çarpıştı.


Kazada, sürücü İbrahim Y. ile araçlarda bulunan Fatma K. (27), Cihan K. (36), Dicle K. (5) Mert Esat K. (3) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:40
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