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Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hızını alamayan sürücü önce araçlara, sonra kaldırımda yürüyen yayaya çarptı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:57
Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hızını alamayan sürücü önce araçlara, sonra kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, şans eseri ölen olmadı.


Antalya’nın Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde bir otomobilin park halindeki otomobillere ve yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde Doğu Garajı istikametine seyir halindeki M.G.’nin kullandığı 06 AF 5995 plakalı otomobilin, PTT şubesi önünde park halindeki 07 LTJ 72 ve 07 LJT 64 plakalı araçlar ile yaya kaldırımındaki S.K. isimli vatandaşa çarpması sonucunda meydana geldi. Büyük bir kalabalığın toplandığı olay yerine vatandaşların ihbarı ile polis ve 112 sağlık ekipleri intikal etti. Hurdaya dönen araçlarda meydana gelebilecek yangın için itfaiye ekipleri de olay yerinde şerit çekerek önlem aldı.


Aşırı hız ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M.G., yaya S.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan G.Y. ile A.Y. yaralandı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:57
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