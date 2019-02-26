Zincirleme kazada araçlar büyük hasar gördü Kayseri’de 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Kayseri’de 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Nil Caddesi kavşağında meydana gelen kazada 24 BC 817, 38 BR 784 ile 38 EV 243 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araçlar, bulundukları yerden kaldırıldı.

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