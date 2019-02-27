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Zincirleme kazada 3 çocuk yaralandı

Şanlıurfa’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında otomobillerden biri yan yatarken içinde bulunan 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:27
Zincirleme kazada 3 çocuk yaralandı

Şanlıurfa’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında otomobillerden biri yan yatarken içinde bulunan 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Vedat Y.’nin kullandığı 63 T 0838 plakalı otomobil ile Havat K.’nin kullandığı 12 AB 050 plakalı otomobil ve Erdal B.’nin kullandığı 63 HT 856 plakalı otomobil, trafik ışıklarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Erdal B.’nin kullandığı otomobil yan yatarken içinde bulunan 3 çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:27
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