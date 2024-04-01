Zincire vurulacaklar

İlahi emirleri yalanlayıp gerçeklere sırtını dönerek inkarcılar safına geçenlerin vay haline! Çünkü İbrahim suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: “O gün, suçluların -sıra halinde- zincirlere vurulmuş olduklarını göreceksin!”

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’inde emir ve yasaklarını açık-seçik beyan etmiştir. Ya uyar iyi bir kul olursun, ya da inkarcı olursan zincire vurulursun. Tercih senin...!

Aslında onlar kıyameti yalanladılar. Biz de kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık.

O ateş uzak bir yerden kendilerine görününce homurdanmasını ve uğultusunu işitirler.

Zincirlerle sımsıkı bağlı olarak cehennemin dar bir yerine atılınca oracıkta yok olmayı isterler.

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Bugün boşuna bir defada yok olmayı istemeyin! Defalarca yok olmak için yalvarın! (Furkan 25/11-14)

O’nun hesabı çabuktur

O gün, suçluların -sıra halinde- zincirlere vurulmuş olduklarını göreceksin! Onların giysileri katrandandır; yüzlerini de ateş bürüyecektir.

(İbrahim 14/49-50)

Bu ayetlerin lafzi anlamına göre o gün suçlular, katrandan giysiler içerisinde, zincirlere vurulmuş, yüzlerini ateş bürümüş olarak Allah’ın huzuruna çıkarılacaklar. Ancak bir yoruma göre 49. ayet, suçluların kendi kötü eylem ve temayüllerini, öte dünyada topluca içine düşecekleri genel umutsuzluğu anlatan bir mecazdır. 50. ayet de hesap gününde günahkâr ruhları kaplayacak olan anlatılamaz acıları, insanı dondurucu korkuları dile getiren temsilî bir ifadedir. (Razi, Elmalılı).

Kıyametin kopması, insanların Allah’ın huzurunda toplanmaları ve suçluların ayette tasvir edildiği şekilde Allah’ın huzuruna getirilmeleri, Allah’ın herkese dünyada yaptığı iyi işlerin karşılığında mükâfat, kötü işlerin karşılığında ise ceza vermesi içindir; Allah’ın ilmi her şeyi kuşatmış olduğu için kimin ne yaptığını bilir, hiçbir şey O’nun bilgisi dışında kalmaz, kimsenin yardımına ihtiyaç duymaksızın hepsinin hesabını anında görür, O’nun hesabı çabuktur.

(Kur’an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 327)

İnkarcılığa saplananların hali

İnkâr edenlere gelince, cehennem ateşi de onlarındır. Ne ölmelerine hükmedilir ki ölsünler ne de onlar için cehennem azabı hafifletilir. İşte inkârcılığa saplanıp kalmış herkesi böyle cezalandırırız.

Ve onlar orada, “Rabbimiz! Bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka, iyi işler yapalım” diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım! Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. (Fatır 35/36-37)

Ahiret sahnelerine yer veren bu ve benzeri ayetlerde, dünyada iken yapılan uyarıları hafife alan inkârcıların kötü akıbetle karşılaştıklarında kendilerine yeni bir fırsat verilmesi için çırpınmaları tasvir edilir ve bu feryatların hiçbir yarar sağlamayacağı vurgulanır…

Sığınacak yerleri yok

Girin oraya, sabretseniz de sabretmeseniz de artık sizin için birdir. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığına çarptırılacaksınız. (Tur 52/16)

(Kıyamet gününde) hepsi Allah’ın huzuruna çıkacak ve zayıflar o büyüklük taslayanlara diyecekler ki: “Biz sizin tâbilerinizdik. Şimdi siz, Allah’ın azabından herhangi bir şeyi bizden savabilir misiniz?” Onlar da diyecekler ki: “(Ne yapalım) Allah bizi hidayete erdirseydi biz de sizi doğru yola iletirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de birdir. Çünkü bizim için sığınacak bir yer yoktur.”

(İbrahim 14/21)

Pişmanlıkları fayda etmiyor

Zincire vurulanların acıklı hali ve pişmanlıkları Hakka suresinde nasıl anlatılıyor birlikte okuyalım:

Kitabı sol tarafından verilene gelince, der ki:” Keşke, bana kitabım verilmeseydi!”

“Şu hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!”

Keşke onunla (ölümümle) her iş olup bitseydi!

Malım bana hiç fayda sağlamadı;

Saltanatım da benden (koptu), yok olup gitti.

Onu yakalayın da (ellerini boynuna) bağlayın;

Sonra alevli ateşe atın onu!

Sonra da onu yetmiş arşın zincire vurun ve Cehenneme sokun!

Çünkü o, ulu Allah’a iman etmezdi,

Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi.

Bu sebeple, bugün burada onun candan bir dostu yoktur.

İrinden başka yiyecek de yoktur.

Onu (bile bile) hata işleyenlerden başkası yemez. (Hakka 69/25-37)

Ya Rab! Rahmetinin hakkı için, bizi zincirlere vurulmaktan ve Cehenneme atılmaktan muhafaza eyle! Nefislerimizi bizlere itaatkâr eyle! Akıbeti görmeyen kör hissiyatımızın gözünü aç.

Bizler senin günahkâr kullarınız, bizleri af ve mağfiret eyle. Âmin…