'Zincir marketlerin insafsız zam furyasına karşı ne yapabiliyoruz?'

Yaklaşık 45-50 yıl önce okumuştum. İsveç’te kasaplar, ete astronomik zam yapar.

Vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, muhalefet ve bilumum basın ordusu birlik yapar. Sadece bir hafta, zamları boykot eder ve kimse et satın almaz. Etler bozulur, kokar ve kasaplar dünya kadar zarar ettikleri için, zammı geri çekmek zorunda kalır.

Şimdi, bu zincir marketlerin insafsız zam furyasına karşı, bizler vatandaş olarak ne yapabiliyoruz. Kuzu kuzu alışveriş yapıyoruz, değil mi?

Ya hu, en azından kışın yenmesi zararlı olan sera mahsulü hormonlu sebzeleri almayın arkadaş. Mesela ben kışın evime; domates, patlıcan, salatalık biber ve benzeri mevsimsiz sebzeleri bedava verseniz evime sokmam.

Diğer kışlık sebzelerden de, nefsimi köreltecek kadar, üç kilo alacağıma yarım kilo veya bir kilo alıyorum. Yani, en azından bu kadar tavır gösterebiliyorum. Gidin bakın. Adam salataya 30, domatese 20, bibere 25, patlıcana 35 lira tıkır tıkır ödüyor. Marketlerde iğne atsanız yere düşmez. Sonra da cıyak cıyak bağırıyor. Eee..Teşbihte hata olmaz. “Alçak eşeğe binen çok olur” diye bir atasözü var.

Her şeyi devletten bekliyoruz. Elbette devletin de görevleri var. Ama bizim de görevlerimiz, sorumluluklarımız olmalı, değil mi? Tek kanatlı kuş uçamaz ki.