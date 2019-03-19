"Zincir marketlerde poşet kullanımı yaklaşık yüzde 80 azaldı"

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık" uygulamasıyla zincir marketlerdeki poşet kullanımında yüzde 80'e varan azalma sağlandığını bildirdi.

Bakan Kurum, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne değinen Kurum, "Sıfır Atık Projesi bir kadın hareketidir. Sayın Emine Erdoğan himayelerinde başlattığımız uygulamada bugüne kadar 14 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtik. Hedefimiz tüm Türkiye'de 2023 yılına kadar bu uygulamayı yaygınlaştırmak." diye konuştu.

Kurum, uygulama çerçevesinde çöplerin kaynağında ayrıştırılacağını ve geri dönüştürüleceğini ifade ederek, organik atıkların da kompost hale getirilerek millet bahçelerinde, parklarda çiçeklerin yetiştirilmesinde kullanılacağını söyledi.

- "Doğayı korumamız gerekiyor"

Filipinler'de karaya vuran yavru bir balinanın midesinden 40 kilogram plastik çıktığına işaret eden Kurum, çıkarılanlar arasında 115 plastik bardak, 4 pet şişe, 25 poşet, 2 terlik, ip ve çuvaldan oluşan 6 kilogram da çöp bulunduğunu anlattı.

Kurum, "Yıllık 30-35 milyar plastik poşet tüketiyoruz. Plastik poşetler 800 yıla varan sürede doğaya karışıyor ve doğamıza, denizimize, balıklarımıza zarar veriyor. Balıklarımız bunları yem zannediyor, o parçaları yiyorlar sonrasında bir balinanın midesinde 40 kilogram çıkıyor." dedi.

Doğanın ve denizin korunması gerektiğinin altını çizen Kurum, buna ilişkin plastik poşetlerin ücretli verilmesi düzenlemesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Kurum, "Zincir marketler geçtiğimiz yıl ocak ayında, 294 milyon poşet kullanırken bu yıl ocak ayında 82 milyon poşete düşmüş, yüzde 75 azalma olmuş. (Geçen yıl) Şubat ayında aynı marketlerde 605 milyon poşet tüketilmiş, düzenlemeden sonra tüketilen poşet miktarı 150 milyon ve yüzde 78 azalma söz konusu. Yani yüzde 80'e varan bir azalmayı sağlamış durumdayız." bilgisini verdi.

Çevre ve doğanın korunması adına yapılan bu düzenlemeye kadınlar ve çocukların da destek verdiğini vurgulayan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yerel seçimlerde projeye desteğini açıkladığını anımsattı.

Kurum, plastik poşetlerin ardından 2021'de depozito uygulamasına geçeceklerini, depozito uygulaması kapsamında cam, metal şişelerin verilip karşılığında "kontör, otobüs bileti, çikolata" gibi ürünlerle geri dönüşümün bireylerce sağlayacağını bildirdi. Aynı zamanda geçmişte süt şişelerinde yapıldığı gibi marketten depozito alınabileceğini anlatan Kurum, bu uygulamaların etaplar halinde yapılacağını aktardı.

Kurum, "Plastik poşetlerle başlattığımız, depozito ile devam eden süreçte ve işin genelindeki 'Sıfır Atık' uygulaması bütüncül bir uygulama olacak. Artık bizim bakanlığımıza, Külliyemize çöp kamyonu girmiyor. İnşallah biz onu şehirlerimizde, ilçelerimizde de uygular hale geleceğiz." diye konuştu.

- "Beton kalitesi dijital ortamda takip edilebilecek"

Bakan Kurum, inşaat kalitesinin artırılması ve mağduriyetlerin yaşanmaması için müteahhitlik alanına getirilen kurallar içinde yer alan "çipli beton" sisteminin çok önemli olduğunu, bu uygulamayla birlikte artık betonun ne zaman, nereye döküldüğünü ve beton kalitesini dijital ortamda takip edebileceklerini, uygulamayla çok önemli bir veri elde edileceğini, bu verilerin bir sistemde depolanacağını söyledi. Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bundan 20 yıl sonra, inşallah öyle bir olayla bir daha karşılaşmayız ama Yeşilyurt Apartmanı gibi bir olayda kullanılan betonun kalitesi neymiş, beton hangi sınıftaymış diye oraya gidilmeden dijital ortamda betonun kalitesini görebilme imkanına erişeceğiz. Beton sınıfında kalitesizlik varsa dijital ortamda onu takip etmiş olacağız. Hem yapı denetim firmasına hem yüklenici firmaya gerekli cezai işlemleri yapacağız, uygulayacağız. Bu anlamda, bizim malzeme ve beton kalitesini sağlayabilme anlamında çok önemli bir düzenleme. Bu uygulamaya, 31 Aralık 2018 itibariyle başladık. Bugüne kadar toplam 19 bin inşaattan 561 bin çipli beton alımı yapılarak denetimi gerçekleştirildi."

Müteahhitlerin de sınıflandırıldığını belirten Kurum, bu kapsamda 9 ayrı sınıflandırma yapıldığını dile getirdi. Kurum, "Bunu yapmamızın sebebi şu, işin ehli olan insanları o ehil olduğu kısma yöneltmek. Yani, sizin bundan önceki yaptığınız işlere baktığımızda 500-600 konut bitirmişsiniz ve yeni yapacağınız işte de 600-700 konut yapabilirsiniz. Ama daha önce 500 konut yapmamışsanız direkt 500 konut yaparak bu işe başlamayın. Hem kendinizi hem vatandaşı yormayın diye böyle bir düzenleme yaptık. Dolayısıyla o sınıflar çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm uygulamalarında bu sınıflandırılmaya dikkat edildiğini vurguladı.

- "QR" kodlu sistemle 200 bin tapu işlemi yapıldı

Bakan Kurum, "QR" kodlu tapu işlemlerini anlatırken, "Bu sistemle bugüne kadar 200 bin tapu işlemi yapıldı. QR kodlu tapularımız hem görsel hem de bilgi anlamında çok önemli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2023'e uzanan süreçte dijitalleşme konusunda attığı ve atacağı adımlara dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Tapunuza baktığınız zaman QR kodunu telefonunuza okutuyorsunuz ve direkt sizin ada, parsel bilgilerinin, gayrimenkulun olduğu alana sizi navigasyonla götürebiliyor. Hani bazen 'benim aldığım ev burada ama tapu başka yerde çıkıyor' diyorlar, vatandaşımız artık nerede almış, metrekaresi, ada, parseli neymiş bütün şeceresini, hatta geçmişini öğrenebiliyor. İcralı mı, değil mi bunları görebilecek. Bu anlamda çok önemli bir değişiklik. Akabinde o değer esaslı haritalarımıza geçip, artık tapuları değerinden devredecek. Bu da çok önemli bir düzenleme, yönetmeliği çıktı. Bunun şimdi hem pilot uygulamasını yapacağız hem de o değer esaslı, artık gerçek değerinden tapu devrini yapmaya ilişkin de bu düzenlemeler önemli."

"İleride dijitalleştiğimizde üç boyutlu tapulara geçeceğiz. Artık metrekare değil metreküp olacak tapularımız. Yani alanın yüksekliğiyle birlikte." diyen Kurum, QR kodlu tapulardan bugüne kadar 200 bin vatandaşın yararlanmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

- "800'e yakın ilçemizde de yapacağımızı öngörüyoruz"

Kurum, 81 ile en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Bugüne kadar 32 ili projelendirdiklerini belirten Kurum, bir kısmının açılışını yaptıklarını, bir kısmının inşasının başladığını ifade etti.

Kurum, "Artık ilçelerimize kadar indik. İlçelerimize dair belediye başkan adaylarımızın, başkanlarımızın millet bahçesi yapma noktasında talepleri var. Bu noktada çok yakın zamanda biz 81 ilimizde 800'e yakın ilçemizde de bu uygulamayı yapacağımızı öngörüyoruz." diye konuştu.

Kişi başı yeşil alan miktarını 2023 yılında 15 metrekareye çıkarma hedefiyle çalıştıklarına işaret eden Kurum, şunları söyledi:

"Proje çok güzel gidiyor, çok mutluyuz. O şehrin en önemli ve değerli alanlarını bahçeye çeviriyoruz. Hiçbir şekilde ranta konu etmiyoruz. O alanların millet bahçesi olup, yine milletin kullanımına açılması çok önemli. Hem gönül belediyeciliği sürecinde hem vatandaşlara hizmet etme sürecinde çok önemli bu projeleri biz de kararlı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. O noktada vatandaşımız da bizim yanımızda, onları da mutlu ettiğimizi düşünüyoruz."

(Bitti)



