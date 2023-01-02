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Ekonomi Zincir marketler mühürlendi! Haber az önce geldi
Ekonomi

Zincir marketler mühürlendi! Haber az önce geldi

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 3 farklı zincir markete ait toplam 9 market şubesini mühürleme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 12:22:00 -
Zincir marketler mühürlendi! Haber az önce geldi

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı ve refahını korumak adına yaptığı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Marketlere yönelik denetimler çerçevesinde etiket ihlalleri başta olmak üzere, yıl içinde 3 cezai işlem uygulanan 3 farklı zincir markete ait toplam 9 market şubesi, belediye encümeni kararı ile 3 gün süreli mühürlenerek faaliyetlerine ara verildi. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada denetimlerin ara verilmeksizin sürdüğü, 3. ihlale ulaşan şubelerde mühürleme işlemlerinin yapılmaya devam edeceği belirtildi.

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Yorumlar

emekli

pazarlarada bir uğrayın zincir marketlerden pahalılar

Sitting bull

Kim onlar Isimlerini ifsa etseniz ya Bilelim
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