'Zincir marketler kartelleşiyor mu?'

Türkiye’de zincir marketler kartelleşerek, adeta bir muhalefet partisi gibi davranıyorlar. Çünkü yasal boşluklardan faydalanarak, hiçbir kaide kural ve yasayı adeta tanımıyorlar.

Para kazanmak uğruna milyarlarca lira kira karşılığında tuttukları büyük mekanların kirasını çıkarmak için, üreticiden adeta bedava denilebilecek fiyatlara aldıkları ürünlerin fiyatlarını istedikleri gibi fahiş fiyatlarla artırarak adeta milleti canından bezdirmeye çalışıp bu iktidarı devirmek istiyorlar.

60 kuruşa, 80 kuruşa veya bir liraya aldıkları bir ürünü 30 liraya satarlarken hiç yüzleri kızarmıyor ve niye böyle pahalı satıyorsunuz diye sorulduğunda, efendim ben bu mekana şu kadar kira veriyorum, ben bu kirayı nereden çıkaracağım, elbette ki zam yapacağım diye pişkin pişkin üste çıkmaya çalışıyorlar.

Zincir Marketler arkalarına CHP, İYİ Parti, HDP, TUSİAD ve Amerika’nın Ankara büyükelçisini almışlar ve yatlarda toplantılar yaparak, acaba hükümeti nasıl deviririz diye bazı çalışmaların içerisindeler. Yüce milletimize soruyoruz; zincir marketlerin Amerika’nın Ankara Büyükelçisi ile ne işleri olabilir ve neden toplantı yaparlar? İktidarda değiller ve devletten resmi bir görevleri yoktur?

Demek ki; zincir marketler CHP’ye ve Amerika’nın Ankara Büyükelçisine diyorlar ki; siz bize destek verin, biz 2019 yerel seçimlerinde yaptığımız gibi, yine yapacağımız zamlarla milleti bunaltır ve canından bezdirir ve Erdoğan’ın işini bitiririz demek istiyorlar. Yoksa başka da, zincir marketlerin muhalefet lideri ile ve Amerikan Ankara Büyükelçisi ile ne işleri var yat toplantılarında?

Bilenler varsa; bir zahmet söylesinler?

Marketler yaptıkları fahiş zamlarla kural falan tanımadıkları gibi, piyasanın ticaret kurallarını, kanun ve yasalarını da fütursuzca çiğniyorlar.

Türkiye’de çoğu zincir market bugün küçük esnafın sattığı nalburiye malzemelerini, kasabın sattığı eti, kuru yemişçinin sattığı kuru yemişi, tekstil dükkanlarının sattığı gömleği, pijamayı, eczacının sattığı parfümeri ve bazı ürünleri, baharatçının sattığı tüm ürünleri, elektronik satan dükkanların sattığı tüm ürünleri, şarküterinin sattığı zeytini, peyniri ve hatta bakkalın sattığı ekmeğe varıncaya kadar, küçük esnafın sattığı tüm ürünleri her ilde üç beş zincir market sahibi, benim param var, ben hiçbir kanun, yasa, kural filan tanımam ve kimseyi de takmam dercesine ticaret yaptıklarını sanıyorlar?

Peki, 85 milyon vatandaşımıza ve devletimizi yönetenlere soruyoruz; bu ülkede milyonlarca küçük esnaf ne yapacak ve ailesini nasıl geçindirecek ve vergisini nasıl ödeyecek; lütfen birileri cevap versin???

Üç-beş zincir market sahibi para kazanacak diye daha ne kadar, son 38 yıldır bu zincir marketlerin vatandaş üzerinde resmen yaptıkları bu soyguna, yaptıkları bu ekonomik teröre ve yasa, kanun, kural tanımamazlıkları daha ne kadar sürecek? Kartel marketlerin temsilcileri toplu hareket ederek, Anadolu’dan üreticileri ve seracıları tek tek gezip tehdit ederek, eğer ürünlerinizi bizim istediğimiz fiyattan bize satmazsanız; biz bütün marketler anlaştık, sizin mallarınızı kimseye sattırmayız çürütürüz diyerek mafyavari davranarak, üreticinin malını adeta bedava denecek şekilde çok ucuz, 50 kuruş, 60 kuruş, 80 kuruş, 1 liradan alıyorlar ve tüketebilecek kadarını kendileri çok fahiş fiyatlarla zincir marketlerinden satıyorlar ve fazlasını da piyasa ucuzlamasın diye, üreticiye paranı aldın, götür fazlasını çöpe dök diyorlar. O çöplere döktürdükleri ürünlerin parasını zaten zincir marketler milletimizden misli misli fazlasıyla alıyorlar. Amerika Başkanı Joe Biden’in ben Erdoğan’ı muhalefetle birlikte devireceğim, planı gereği, bugün Türkiye’deki bazı çevreler bu plan dahilinde son bir yıldır fiyatları artırarak milleti canından bezdirip amaçlarına ulaşmak istiyorlarsa; devlet bu zincir marketlerin kapısına mutlak kilit vurmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti, kanun ve yasaları işleterek son 38 yıldır bu milleti soyan zincir marketlerin kapısına kilit vurmalı ve 85 milyon vatandaşın rızkını kazanan küçük esnafını bu esaretten mutlaka kurtarmalıdır.

Üç-beş zincir market her gün küçük esnafın sattığı tüm ürünleri fahiş fiyatlarla satıp milyonlarına milyon katıp Türkiye’nin en küçük bölgelerinde dahi küçük esnafı yok edip ülkeyi adeta bir kriz sarmalına doğru sürüklerken, o aynı kişiler şimdi Amerikan Ankara Büyükelçisi ile beraber tuzaklarını kurmaya devam ediyorlar.

Türkiye’deki tüm küçük esnafın canlanması ve ülkenin huzur bulması için, marketlere karşı devleti mutlaka bir çözüm üretmeye davet ediyoruz…