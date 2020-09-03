Zina suç sayılmadıkça daha çok can yanar!

Günlerdir, tecavüz ile suçlanan Musa Orhan denilen zat ile ilgili paylaşımlar yapılıyor.

Bazen bilip bilmeden paylaşım yapmak doğru değil.

Bu paylaşımları elbette herkes gibi ben de yapıyorum bazen.

Bazen de acaba diyorum, birilerinin oluşturmak istediği algıya hizmet etmiş oluyor muyuz? Belki bu paylaşım nedeniyle birileri bana kızacak lakin gerçekler acıdır. Gel gelelim asıl meseleye...

Mağdur kız başka bir şehirde yaşıyor, uzman çavuş başka bir yerde...

Nasıl tanışıyorlar? Kız kendini ifadesinde “Musa Orhan ile sosyal medyada tanıştım. Sevgili olduk, sürekli benimle evleneceğini, beni sevdiğini söylemekteydi. ‘Benimle kaçar mısın?’ diyordu. Ben de beni ailemden istemesini söyledim. 20 Haziran’da köyüme geldi. Kaçamayacağımı söyledim” diyor.

Daha sonra uzman çavuş görevde iken kız kendi isteği ile Musa Orhan’ın haberi olmadan Siirt’in Kurtalan ilçesine geliyor.

Öğretmen evinde kalmak için telefonunu satıyor. Orada kaldıktan sonra Musa Orhan ile irtibata geçiyor ve evden kaçtığını söylüyor. Musa Orhan, kendisinin görevde olduğunu birkaç gün sonra döneceğini söylüyor. Kız ordan Siirt’e bir otele geçiyor ve görevden dönmesini bekliyor.

Daha sonra Musa Orhan geliyor.

Kızı alıp bir arkadaşının evine götürüyor. Kız kendi ifadesinde birkaç gün kendi isteğiyle birliktelik yaşadıklarını söylüyor, daha sonra bir gün eve sarhoş geldiğini ve kendisi ile birlikte alkol ve hap aldığını iddia ediyor.

Ve o gece kendisi ile zorla birlikte olduğunu iddia ediyor ve sonraki günlerde de yine kendi isteğiyle birlikte olduğunu söylüyor. Daha sonra Musa Orhan’dan 450 TL alarak İzmir’e gidiyor. Musa Orhan telefonlarına cevap vermeyince ailesinin yanına dönüyor. Şimdi kim suçlu kim suçsuz onu yüce Allah bilir. Musa Orhan namussuz ve sahtekârdır. Şeref yoksunudur.

Yaşaması oksijen israfıdır.

İçişleri Bakanlığı caniyi ihraç etti sağolsunlar. Lakin merakımdan soruyorum...

Kız evden günlerce uzak kaldığı halde aile neden kayıp ilanı vermedi?

Kız Siirt’te tecavüze uğradığı zaman neden ertesi gün şikayetçi olmadı?

Ve o caniyle aynı evde günlerce kalmaya neden devam etti?

HDP Mardin mebusu Tuma Çelik’in tecavüz olayına sessiz kalan solcular neden Musa Orhan olayında ortalığı ayağa kaldırıyor bu olayı örtmek için mi?

Peki mahkeme neden Musa Orhan’ı serbest bıraktı? Ortada tecavüz mü var, yoksa “kandırma” olayı mı?

Hoş mevcut yasalara göre o da suç değildir ya... Eminim, bu şekilde aldatılan olan binlerce kişi vardır! Bu olayların önüne geçmek istiyorsak zina tekrar suç sayılmalı...

Huzur İslam’da... Vesselam...