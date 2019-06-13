Zimmet sanığından "Yaptığımın savunulacak tarafı yok" itirafı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de zimmetine 6,1 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanan eski 6. İcra Müdürü Sedat Dilber ve iki kardeşinin yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Sedat Dilber (44) ile kardeşleri İmdat (42) ve Hasan Hüseyin Dilber'in (36) yanı sıra avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul eden Sedat Dilber, pişman olduğunu belirterek, "Yaptığımın savunulacak tarafı yok." dedi.

İnternette para kazanmak için forex oynadığını kabul eden Dilber, şunları söyledi:

"Forex hususunda bilgim vardı ama sermayem olmadığı için yatırım yapamamıştım. Görev yaptığım dairenin hesabındaki paraları UYAP sistemi üzerinden İstanbul'da yaşayan kardeşimin hesabına havale ettim. O da benim şahsi hesabıma gönderiyordu. Böylelikle forexten altın, petrol üzerine işlem yapmaya başladım. Forex şirketine banka hesabımdan para aktarıyordum. Kazandığım miktar tekrar kendi hesabıma aktarılıyordu."

Eskişehir 6. İcra Müdürlüğünün ana hesabından forexte işlem yapmak için yaklaşık iki yıl boyunca kardeşinin hesabına para yatırdığını itiraf eden Dilber, bundan pişmanlık duyduğunu anlattı.

İmdat ve Hasan Hüseyin Dilber de savcılıkta verdikleri ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek, zimmet suçunu işlemediklerini iddia etti.

Sedat ve İmdat Dilber'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Hasan Hüseyin Dilber'i yurt dışına çıkma yasağı tedbiriyle tahliye ederek duruşmayı erteledi.