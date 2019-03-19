Zimbabve’yi vuran kasırgada ölü sayısı 98’e yükseldi

Zimbabve’nin güneyinde etkili olan Idai Kasırgası yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 98’e çıktı.

Zimbabve Hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyini vuran Idai Kasırgası’nda yaşamını yitirenlerin sayısının 98’e yükseldiği, 200 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi. Zimbabve’nin Manicaland iline bağlı Chimanimani kasabasını vuran İdai Kasırgası’ndan etkilenen insanları kurtarmak için sürdürülen faaliyetler hız kazandı.

Kurtarma çalışmaların hız verildi

Devasa bir toprak kayması nedeniyle Chimanimani kasabasına girişler engellenirken kötü hava dolayısıyla da bazı bölgelere erişim sınırlı halde geldi. Buldozerler ve yol greyderleri Chipinge ve Chimanimani’deki engelli yolları temizlemek için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Askeri ve insani yardım kuruluşları, binlerce mahsur insana ulaşmaya çalışırken kötü hava koşulları ve tahrip olmuş altyapıya rağmen yetkililerin çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren hız verdiği öğrenildi.

Askerler temel gıda maddesi dağıttı

Daha önce erişilemeyen Sanctuary kasabasına bağlı köylerde ve doğu Chimanimani’de ordu, kasırgadan etkilenen yüzlerce aileye temel gıda maddeleri dağıtmışştı.

Kasırga nedeniyle meydana gelen sel nedeniyle çamur altında kalan okullarda mahsur kalan yüzlerce çocuk da helikopterlerle tahliye edildi. Hayatta kalan vatandaşlar, tıbbi kontrol ve destek için Harare’ye taşınırken St Charles Luwanga Seminer Okulunda meydana gelen heyelanda da 1’i öğrenci 2 kişi hayatını kaybetti.

Bu bölgelerde kasırgalar nadiren görünse de İdai Kasırgası, 2000 yılındaki yıkıcı Eline Kasırgası’ndan sonra Güney Afrika Bölgesi’ni vuran en kötü kasırga olduğu belirtildi.