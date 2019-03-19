0553 313 94 23

Zimbabve’yi vuran kasırgada ölü sayısı 98’e yükseldi

Zimbabve’nin güneyinde etkili olan Idai Kasırgası yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 98’e çıktı.

19 Mart 2019 Salı 12:33
Zimbabve’yi vuran kasırgada ölü sayısı 98’e yükseldi

Zimbabve’nin güneyinde etkili olan Idai Kasırgası yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 98’e çıktı.


Zimbabve Hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyini vuran Idai Kasırgası’nda yaşamını yitirenlerin sayısının 98’e yükseldiği, 200 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi. Zimbabve’nin Manicaland iline bağlı Chimanimani kasabasını vuran İdai Kasırgası’ndan etkilenen insanları kurtarmak için sürdürülen faaliyetler hız kazandı.



Kurtarma çalışmaların hız verildi


Devasa bir toprak kayması nedeniyle Chimanimani kasabasına girişler engellenirken kötü hava dolayısıyla da bazı bölgelere erişim sınırlı halde geldi. Buldozerler ve yol greyderleri Chipinge ve Chimanimani’deki engelli yolları temizlemek için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Askeri ve insani yardım kuruluşları, binlerce mahsur insana ulaşmaya çalışırken kötü hava koşulları ve tahrip olmuş altyapıya rağmen yetkililerin çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren hız verdiği öğrenildi.



Askerler temel gıda maddesi dağıttı


Daha önce erişilemeyen Sanctuary kasabasına bağlı köylerde ve doğu Chimanimani’de ordu, kasırgadan etkilenen yüzlerce aileye temel gıda maddeleri dağıtmışştı.


Kasırga nedeniyle meydana gelen sel nedeniyle çamur altında kalan okullarda mahsur kalan yüzlerce çocuk da helikopterlerle tahliye edildi. Hayatta kalan vatandaşlar, tıbbi kontrol ve destek için Harare’ye taşınırken St Charles Luwanga Seminer Okulunda meydana gelen heyelanda da 1’i öğrenci 2 kişi hayatını kaybetti.


Bu bölgelerde kasırgalar nadiren görünse de İdai Kasırgası, 2000 yılındaki yıkıcı Eline Kasırgası’ndan sonra Güney Afrika Bölgesi’ni vuran en kötü kasırga olduğu belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin’de 11 hırsızlık zanlısı yakalandı
    1. Mersin’de 11 hırsızlık zanlısı..
    2. Köşk İYİ Parti’den Çanakkale Zaferi..
    3. Başkaca bir şey demiyoruz ki...
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bir yanlış..
    5. Amed Sportif Faaliyetler 6 futbolcuyu..
    6. Teröristlere büyük finans! İşte..
    7. Akıncı Üssü davası
    8. Eski Danıştay üyesi Davas'a hapis istemi
    9. Şehitler için mevlid okutuldu, helva..
    10. "Hastane yapılarımız sağlık turizminin..
    11. Türel: " Böcek ile istediği yerde..
    12. Ulaştırma Bakanı Turan: "Karşımıza..
    13. Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırı)..
    14. Bakan Pakdemirli: "Katar’ın kısa dönem..
    15. Düzce’de bir önceki yıla göre konut..
    16. Osman Haymana, "Ben, Birilerinin..
    17. Türk Telekom, az gören çocukların..
    18. İşportacılar olarak çözüm bekliyoruz!..
    19. AK Parti'nin Ereğli mitingi
    20. Mustafakemalpaşa’ya 14 milyonluk tesis
    21. YPG/PKK'dan Deyrizor'da DEAŞ'ın son..
    22. Nazilli Belediyesi istinat duvarı..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu..
    24. Terör propagandası yapan HDP’liler..
    25. Altın fiyatları
    26. AK Parti'yi, Saadet'in kol kola..
    27. FETÖ'nün okul muhasebecisine hapis..
    28. Fikret Yeni’den, rakibi Akay’a açık..
    29. FETÖ’den ihraç eski asker baba-oğul..
    30. MHP'den teşkilatlarına provokasyon..
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti