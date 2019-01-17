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Zimbabve'deki petrol fiyatlarındaki artış protestosu

Gösterilerde 5 kişinin ölmesinin ardından ülkede mesajlaşma sitelerine yasak geltirildi

17 Ocak 2019 Perşembe 18:08
Zimbabve'deki petrol fiyatlarındaki artış protestosu

ABUJA (AA) - Zimbabve'de, petrol fiyatlarındaki artışın protesto edildiği ve 5 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerin ardından ülkede mesajlaşma sitelerine yasak konuldu.

İnternet servis sağlayıcısı Econet, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin talebi üzerine ülkede tüm sosyal medya sitelerine erişimin yasaklandığını belirtti.

Açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, ülkede kapatılan internet tekrar açıldı ancak Facebook, YouTube, WhatsApp ve Twitter'a belirsiz süre erişim olmayacaktır." ifadeleri yer verildi.

Zimbabve'de 3 gün önce petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 5 kişi hayatını kaybetmiş, 68 kişi yaralanmış, en az 200 kişi de gözaltına alınmıştı.

Ülkede başta başkent Harare olmak üzere farklı şehirlerdeki gösteriler ve grev nedeniyle birçok kurum ve işletme kapatılmıştı.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, önceki gün benzin fiyatlarını artırdığını açıklamıştı. Zimbabve Sendikalar Kongresi (ZCTU) de dün tüm işçilere çağrı yaparak, 3 günlük grev kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 18:08
  1. protesto
  2. sosyal medya kapatıldı
  3. Zimbabve

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