Zimbabve'deki Idai Kasırgası'ndan 20 bin mülteci etkilendi

ABUJA (AA) - Zimbabve'de meydana gelen kasırga ve sel felaketlerinden en az 20 bin mültecinin etkilendiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) Zimbabve Temsilcisi Robert Tibagwa, başkent Harare'de yaptığı açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan Idai Kasırgası ve şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle Tongogara kampında en az 20 bin kişinin yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Tibagwa, "Bölgede yaşanan felaket nedeniyle Tongogara kampında en az 20 bin kişi etkilendi, bunlardan 5 bin 300'ü, bin 60 evin zarar görmesi sonucunda etkilendi." ifadelerini kullandı.

Mültecilerin temiz sudan mahrum kaldığını ifade eden Tibagwa, Zimbabve hükümetine kasırga ve selden zarar görenler için acil ihtiyaç malzemeleri dağıttığını kaydetti.

Ülkede mart ayının ortasında meydana gelen, 1 milyondan fazla kişiyi etkileyen Idai Kasırgası ve seller nedeniyle 150'den fazla insan hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.











