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Zimbabve'de petrol fiyatlarındaki artış protesto edildi

Düzenlenen gösterilerde 5 kişi yaşamını yitirdi

15 Ocak 2019 Salı 13:00
Zimbabve'de petrol fiyatlarındaki artış protesto edildi

HARARE (AA) - Zimbabve'de, petrol fiyatlarındaki artışın protesto edilmesi amacıyla düzenlenen gösterilerde 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Zimbabve İnsan Hakları Doktorları Birliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, petrol fiyatlarını protesto eden göstericilerin üzerine ateş açması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı, en az 200 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan, ülkede başkent Harare başta olmak üzere farklı şehirlerdeki gösteriler ve grev nedeniyle birçok kurum ve işletme kapatıldı.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, önceki gün benzin fiyatlarını artırdığını açıklamış, Zimbabve Sendikalar Kongresi (ZCTU) de dün tüm işçilere çağrı yaparak 3 günlük grev kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:00
  1. Gösteri
  2. grev

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