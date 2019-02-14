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Zimbabve'de madenciler göcük altında kaldı

14 Şubat 2019 Perşembe 11:24
Zimbabve'de madenciler göcük altında kaldı

HARARE (AA) - Zimbabve'de altın madeninde işçiler toprak altında kaldı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, ülkenin Kadoma bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda bir altın madeninde kaçak çalıştığı belirtilen 20 ila 40 madenci göçük altında kaldı.

Madencilere ulaşılmaya çalışılıyor.

Zengin yer altı kaynaklarına sahip Zimbabve'de güvenlik önlemi alınmadan veya kaçak şekilde yapılan madencilik faaliyetleri çoğu zaman faciayla sonuçlanıyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:24
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