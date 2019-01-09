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Zimbabve'de kamu çalışanlarından grev kararı

09 Ocak 2019 Çarşamba 19:40
Zimbabve'de kamu çalışanlarından grev kararı

ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de devam eden ekonomik kriz nedeniyle doktorlardan sonra kamu çalışanları ve öğretmenler de grev kararı alacaklarını açıkladı.

16 kamu sendikasının oluşturduğu Apex Konseyi Başkan Yardımcısı Thomas Muzondo, kamu çalışanlarının maaşlarında iyileştirme yapılmadığı takdirde doktorlar gibi greve gideceklerini duyurdu.

Hükümet adına açıklama yapan Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Vincent Hungwe, hükümetin yarın kamu çalışanları ve işçilere maaşlar ile ilgili yeni teklif sunacağını belirtti.

- Devlet Başkanı'ndan, destek için 4 ülkeye ziyaret

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ekonomik krize çözüm bulmak için gelecek hafta Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve Belarus'a resmi ziyarette bulunacak.

Başkanlık Sözcüsü George Charamba, Devlet Başkanı Mnangagwa'nın bu ziyaretlerle ülkesine yabancı yatırımcı çekmeyi planladığını belirtti.

Zimbabve'de geçen yıl 30 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçimini, askeri müdahale sonrası iş başına gelen Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa kazanmıştı.

Mnangagwa hükümeti uzun süredir ekonomik krizle mücadele ediyordu.

Ülkedeki ekonomik tedbirler kapsamında kamuda çalışan 3 bin kişi işten çıkarılmıştı.

Zimbabveli doktorlar geçen hafta maaşları protesto etmek için greve gitmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 19:40
  1. ekonomik kriz
  2. Zimbabve

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