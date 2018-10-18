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Zimbabve'de idam edilmeyi bekleyen 81 kişi için infazcı aranıyor

Hakkında idam cezası kararı verilen 81 kişinin infazı, ülkede resmi infazcı olmaması sebebiyle 2005 yılından bu yana erteleniyor.

18 Ekim 2018 Perşembe 21:32
Zimbabve'de idam edilmeyi bekleyen 81 kişi için infazcı aranıyor

Afrika ülkesi Zimbabve, ülkede 2005 yılından bu yana idam edilmeyi bekleyen 81 kişi için infazcı aradığını duyurdu.

SON İNFAZCI 2006'DA EMEKLİYE AYRILDI
Son infazcının 2006 yılında emekliye ayrıldığı Zimbabve'de hükümet tüm çabalara rağmen bir türlü infazcı alımı yapamadı.

Zimbabve'de verilen idam kararları genellikle ip ile asılarak gerçekleştiriliyor. Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana 50 kişi başvursa da infazcı olabilmek için yeterli kriterleri taşıyan aday bulunamadı.

Zimbabve Yasaları'na göre 21 yaşın altında ve 70 yaşın üstünde olan sanıklar idam edilemiyor. Zimbabve'de yapılan bir araştırma, halkın yüzde 80'inin idam cezasının kaldırılması için destek vereceğini ortaya koyuyor.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 21:32
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