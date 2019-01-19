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Hükümet interneti tamamen kesti!

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de hükümet, petrol ürünlerine yaptığı zammı protesto edenleri gerekçe göstererek, interneti tamamen kesti.

19 Ocak 2019 Cumartesi 15:31
Hükümet interneti tamamen kesti!

Zimbabve'nin en büyük internet sağlayıcısı Econet Wireless, hükümetin ikinci bir emre kadar ülkedeki internet bağlantısının kapatılması talimatı verdiğini duyurdu. Zimbabve'nin en büyük internet sağlayıcısı Econet Wireless, hükümetin ülkede akaryakıt fiyatlarına yapılan zam sebebiyle patlak veren protestoları bahane ederek internet bağlantısının ikinci bir emre kadar kapatılması talimatını verdiğini açıkladı.

Protestolar nedeniyle internet kesildi

Zimbabve'de, petrol fiyatlarındaki artışın protesto edildiği ve 5 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerin ardından ülkede mesajlaşma sitelerine yasak konulmuştu. İnternet servis sağlayıcısı Econet, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin talebi üzerine ülkede tüm sosyal medya sitelerine erişimin yasaklandığını belirtmişti.

Açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, ülkede kapatılan internet tekrar açıldı ancak Facebook, YouTube, WhatsApp ve Twitter'a belirsiz süre erişim olmayacaktır." ifadeleri yer verilmişti.

Zimbabve'de 3 gün önce petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 5 kişi hayatını kaybetmiş, 68 kişi yaralanmış, en az 200 kişi de gözaltına alınmıştı. Ülkede başta başkent Harare olmak üzere farklı şehirlerdeki gösteriler ve grev nedeniyle birçok kurum ve işletme kapatılmıştı.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, önceki gün benzin fiyatlarını artırdığını açıklamıştı. Zimbabve Sendikalar Kongresi (ZCTU) de dün tüm işçilere çağrı yaparak, üç günlük grev kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 15:31
  1. Zimbabve
  2. Econet Wireless
  3. Facebook
  4. YouTube
  5. WhatsApp
  6. Twitter
  7. Emmerson Mnangagwa

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