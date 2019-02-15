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Zimbabve’de göçük altındaki madenciler kurtarılamayacak

Zimbabve’de altın madeninde mahsur kalan 50’den fazla işçinin canlı çıkmayacağı açıklandı.

15 Şubat 2019 Cuma 12:41
Zimbabve’de göçük altındaki madenciler kurtarılamayacak

Zimbabve’de altın madeninde mahsur kalan 50’den fazla işçinin canlı çıkmayacağı açıklandı.


Zimbabve’nin Batı Mashonaland ilinde bir altın madeni, aşırı yağışlar nedeniyle maden duvarının çökmesiyle su altında kaldı. İlk belirlemelere göre, 23 madencinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, yaklaşık 50 madencinin yerin 100 metre altında olduğu açıklandı. Bölgeye sevk edilen Sivil Savunma Birliklerinin suyu pompalamaya başlamasına rağmen, hiçbir madencinin canlı çıkarılmasının beklenmediği açıklandı.


Madende mahsur kalan madencilerden birisinin annesi olan Eunica Zvitiki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Buradan görebildiğim su seviyesine bakarak söyleyebilirim ki, çok az şansımız var. En kötüsü için hazırlanıyorum" dedi.


Madenin bulunduğu bölge, altın rezervleri bakımından zengin olmasıyla biliniyor. Bölgede kaçak madencilik yapan yerli halk ve kuyumcular, kürekler ve jeneratörle çalışan su pompalarıyla madencilik yapıyor. Ancak kısa ve derin olmayan tüneller yağış mevsiminde kolayca çökebiliyor. Terk edilmiş madenlere akın eden avcılar, genellikle geceleri meşalelerle gizlice girip, iki gün boyunca tünellerde ve şaftlarda kaybolabiliyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:41
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