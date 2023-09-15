Zillet medyasında dağılma paniği

Buğra Kardan İstanbul

Tutarsız açıklamalarda bulunan Meral Akşener’in İP’inin yerel seçimler için ittifaka kapıları kapatması zillet paydaşlarını kaygılandırdı. Akşener’in 81 ilde kendi adaylarıyla seçimlere gireceklerini açıklaması, fonlu medyada da korkuya neden oldu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun İBB Başkanlığı adaylığına şartlı onay verdiği Ekrem İmamoğlu ittifak umudunu hâlen korurken; Sözcü, manşetten muhalefet partilerinin kendi adaylarıyla seçimlere girmelerinin AK Parti’nin ekmeğine yağ süreceğini iddia etti. Cumhuriyet gazetesi bir haberinde Akşener’in sert çıkışlarına rağmen CHP’de ittifak umudunun devam ettiğini belirtti. Sol örgütlerin sesi Birgün de 1’inci sayfadan verdiği “Muhalefet ne çiziyor” başlıklı haberde zillet ittifakında devam eden kafa karışıklığının Erdoğan’ın elini güçlendirdiğini savundu. İP, CHP ve tabela partilerini omuz omuza vermeye davet etti. Uzmanlar fonlu medyanın altılı masayı yeniden toplamak için gerekli her adımı attığına işaret etti. Bu medyanın devamlı Ankara ile İstanbul’un AK Parti’nin eline geçmesi ihtimalinden söz ederek, İP’i CHP vagonu olmaya zorladığına dikkat çekildi.

Akşener yanlış yaptı

Akit’e konuşan Gazeteci Yazar Serdar Arseven, Akşener’in yanlış üstüne yanlış yaptığını aktararak, şunları söyledi: “İki misal vereyim. Birincisi Akşener, seçimlerin akabinde ‘Başarısız olduk’ diye Genel Başkanlık görevinden istifa etti. Daha sonra ‘baskılara dayanamayarak’ görevine geri döndü. Bu bir zaaftır. Bunun bedelini ödemek gerektiğini kabullenmişsen geri adım atmayacaksın. İkincisi seçimlerden evvel Akşener, ‘kumar masası’, ‘noter masası’ gibi ağır sözler sarf etti. Ama baktık masaya geri döndü. Çok yanlış bir hamle yaptı. Akşener’in masadan kalkmasının halkta ‘Bunlar mı ülkeyi yönetecek algısı’ oluşturduğundan yakınılıyor. Seçimlerde alınan yenilginin faturası Akşener’e kesiliyor. Akşener ise ‘İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı adayı olamadığı için kaybettik’ iddiasında bulunuyor.

Kılıçdaroğlu abbas yolcu

“Akşener tabanın gazını almak istiyor. Oylarda görülen erimeyi durdurmayı amaçlıyor. Bir hedef belirleme, rota çizme gayretine gidiyor. Hedefi, rotayı ‘Yerel seçimlerde başarı elde edeceğiz, kendimize yeni kulvar açacağız, CHP gölgesinden kurtulacağız’ diye açıklıyor. Kılıçdaroğlu ve yanında saf tutanlarda seçimlerden evvel aşırı motivasyon oluştu. Kaybedince de bu motivasyon dağılmaya neden oldu. Kılıçdaroğlu’nun ‘Abbas yolcu’ olduğunu gördüler. Dolayısıyla arayış içindeler. Şu anda bunlar Akşener ve Kılıçdaroğlu’nda gelecek görmüyorlar, kazanacak atı arıyorlar. Psikolojileri bozuk. Ağızlarından çıkanları kulakları duymuyor. İttifakı koruma kaygıları, korkuları var ki bunları belli başlı gazetelerde yapılan yayınlarda müşahede ediyoruz. AK Parti de yerel seçimleri çantada keklik olarak görmemeli. İyi çalışılmalı, halka kulak verilmelidir, toplumun şikâyetleri ve talepleri dikkate alınmalıdır. Gönüllere girilmelidir. Her şey ortadadır. İşte musluk açılışları, şirinlik yapma çabaları var. ‘Yürüyen merdivenleri bozuyorlar’ deyip sorumluluğu üzerinden atıp başkalarını suçlayanlar var. Bunları yapanlar bellidir. Ama hakikat sokaklarda yaşayanların durumlarıdır” dedi.

Gazetecilik alâkaları yok

Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş ise bir kısım medyanın İP’i altılı masaya yönlendirme gayretleri olduğuna dikkati çekerek, şunları ifade etti: “Muhalefetin yanında yer alan, iktidarı her fırsatta yerden yere vuran medya kuruluşlarının gerçek manada gazetecilik yapmanın ötesinde iç ve dış mihraklarca fonlanıp kitleleri yönlendirme çabaları var. Gelinen noktada İP’in bugün açıkladığı tavrı yarın sürdürüp sürdürmeyeceği önemli. Hatırlanacağı üzere Akşener, zehir zemberek sözlerle altılı masadan ayrıldı. Ama kös kös geri döndü. Bu durum bize altılı masanın dışında başka bir gücün devrede olduğunu hatırlatıyor. Muhalefeti bir araya getirmeye, altılı masayı yeniden kurmaya çalışan medya kuruluşlarının bu gücün ekseninde hareket ettiklerine işaret ediyor. Ortada gazetecilik yok. İP’in kendi adaylarını çıkaracağı söyleminin de altı boş. Çünkü İP’in iddialı olduğu yer yok. CHP’nin esamileri okunmayan partilere onlarca vekil verdiğine, yüzde 2 oyu alan bir partiye MİT ve 3 bakanlık taahhüdünde bulunduğuna şahitlik eden İP pazarlığı kızıştırmayı çalışıyor gibi gözüküyor. Muhalif medya kuruluşları da İP’in CHP’nin koltuk değneği olarak görüyor, Akşener ile ekibini baskı altına alma çabası içerisine giriyor.”

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