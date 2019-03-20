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"Zillet ittifakını yerle bir edeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya:- "Zillet ittifakını yerle bir edeceğiz. Vandalların devletimizin kurumlarını talan etmesine asla müsaade etmeyeceğiz"

20 Mart 2019 Çarşamba 17:16
"Zillet ittifakını yerle bir edeceğiz"

MUŞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Zillet ittifakını yerle bir edeceğiz. Vandalların devletimizin kurumlarını talan etmesine asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a gelen Yerlikaya, Muş Valisi İlker Gündüzöz'ü makamında ziyaret etti. Vali Gündüzöz, Yerlikaya'ya plaket takdim etti.

Ardından Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Müştak Baba Kız Yurdu ve Danişmend Gazi Erkek Yurdu'nda incelemelerde bulunan Yerlikaya, daha sonra partisinin seçim koordinasyon merkezine geçti.

Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, Muş'ta AK Parti belediye başkan adayının hazırladığı projelerin altına Bakanlık olarak imza attıklarını söyledi.

Muş'un emrinde olduklarını ve beraber yürüyeceklerini belirten Yerlikaya, "Bugün Afrika'da, Balkanlar'da, Ortadoğu'da nerede bir mazlum varsa onlara kapısını, kalbini ve yüreğini açan bir liderin partisinde ve ekibinde olmaktan şeref duyuyorum." dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin önemine işaret eden Hamza Yerlikaya, "Zillet ittifakını yerle bir edeceğiz. Vandalların devletimizin kurumlarını talan etmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Burada çok ince bir çizgi var. Biz devletimizin imkanlarını zillet ittifakına teslim etmeyeceğiz. Partimizin adaylarına sıkı sıkı sarılıp Muş'ta öyle bir ses çıkaracağız ki Muş Türkiye'ye bir mesaj olacak." diye konuştu.

Yerlikaya, Cumhur İttifakı ile yollarına devam edeceklerini vurgulayarak, "Fitne kol gezerken, herkes birbirini ötelerken, bizler asla birbirimize düşmeyeceğiz. 31 Mart'ta hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız. Kadınıyla erkeğiyle çocuğuyla hep birlikte yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı Yerlikaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Muş, o süslü adaya (Sırrı Sakık) şamarı vuracaktır. Fildişi kulelerinde oturup monşer gibi takılıp 'ben Muşluyum' deyip gelecek, burası da ona gerekli şamarı vuracak. Bunlara da fırsat vermeyeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan gibi belediyeciliğin mutfağından gelmiş bir liderin ekibindeyiz. Ezan okunurken ıslık çalanlara da 31 Mart'ta dersini millet olarak vereceğiz. Demokrasiyle ders vereceğiz. Sandık demokrasidir. Sandık milletin gücüdür."

Yerlikaya ardından esnaf, KADEM, TÜGVA ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Gençlik Merkezi'nde bağlama kursuna katılan gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için türkü söyledi. Muş Spor Salonu'nda güreşçilerle buluşan Yerlikaya, yüzme havuzunda da incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya ziyaretlerinde, Vali İlker Gündüzöz, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler eşlik etti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:16
  1. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya
  2. Muş

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