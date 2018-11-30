'Zillet' ittifakı tıkandı! CHP ve İYİ Parti 3 il üzerinde anlaşamadı

Yerelde işbirliğinin geleceğini, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Başkanı Meral Akşener önümüzdeki hafta yapacağı görüşme belirleyecek. Yerel seçimler için CHP ile İYİ Parti arasındaki teknik düzeyde ilk görüşme 16 Kasım’da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan arasında olmuştu. İkili geçen hafta da bir kez daha bir araya gelmiş ve Aydın görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Temel ilkelerin kararı konusunda mutabakata vardık” demişti. Aydın ve Tezcan, bu hafta görüşme yapmadı. Teknik görüşmelerin, Kılıçdaroğlu ve Akşener bir araya gelene kadar yapılmamasına karar verildi.

Ankara, Antalya çıkmazı

Hürriyet'in haberine göre, CHP ile İYİ Parti üç büyükşehirde aday çıkartma konusunda anlaşmazlık yaşadı. İYİ Parti, Ankara, Antalya ve Mersin’de kendi adaylarının desteklenmesini istedi. Bu talep CHP kanadında olumsuz karşılandı. Aydın ve Tezcan’ın yaptığı son görüşmede İYİ Parti, Mersin’den vazgeçebileceğini, ancak Antalya ve Ankara üzerinde ısrarcı tavrını sürdüreceği mesajını verdi.

Balıkesir restleşmesi

Kılıçdaroğlu ile Akşener’in görüşmesinden bir gün sonra 14 Kasım’da CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın olduğunu açıklamıştı. İşbirliği görüşmeleri devam ederken CHP’nin Balıkesir adayını açıklaması İYİ Parti’de rahatsızlık yarattı. Balıkesir konusunda ikinci hamle Akşener’den geldi. Akşener geçen salı günkü meclis grubunda CHP’li Akın gibi milletvekili olan İsmail Ok’un, Balıkesir adaylığını açıkladı.

Kritik karar liderlerde

Teknik görüşmeler sona erse de iki liderin hafta başında bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşme öncesinde işbirliği yapılabilecek illerle ilgili taslak bir rapor hazırlanacak ve illerin oy analizleri bir kez daha değerlendirilecek. Kılıçdaroğlu da kritik görüşme öncesi kurmaylarıyla bir araya gelecek. İki liderin görüşmesi işbirliğinin kaderini belirleyecek. Anlaşma sağlanırsa yol haritası belirlenecek, adaylar açıklanmaya başlayacak.