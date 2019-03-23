"Zillet ittifakı sözde Kürdistan hatırlatması yapan siyasi bölücülerle iş birliğini tarihe nasıl anlatacak"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yolu karanlığa çıkan, rotası meçhule sapan, felaketlere kılavuzluk yapan zillet ittifakı, Mehmetçik'e kurşun sıkan hainlerle, sözde Kürdistan hatırlatması yapan siyasi bölücülerle iş birliğini tarihe nasıl anlatacak.23 Mart 2019 Cumartesi 14:52
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yolu karanlığa çıkan, rotası meçhule sapan, felaketlere kılavuzluk yapan zillet ittifakı, Mehmetçik'e kurşun sıkan hainlerle, sözde Kürdistan hatırlatması yapan siyasi bölücülerle iş birliğini tarihe nasıl anlatacak.
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