"Zillet ittifakı sözde Kürdistan hatırlatması yapan siyasi bölücülerle iş birliğini tarihe nasıl anlatacak" MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yolu karanlığa çıkan, rotası meçhule sapan, felaketlere kılavuzluk yapan zillet ittifakı, Mehmetçik'e kurşun sıkan hainlerle, sözde Kürdistan hatırlatması yapan siyasi bölücülerle iş birliğini tarihe nasıl anlatacak.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yolu karanlığa çıkan, rotası meçhule sapan, felaketlere kılavuzluk yapan zillet ittifakı, Mehmetçik'e kurşun sıkan hainlerle, sözde Kürdistan hatırlatması yapan siyasi bölücülerle iş birliğini tarihe nasıl anlatacak.

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