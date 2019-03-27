ADANA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur. Zillet ittifakı Türkiye'nin karşı cephesidir. Zillet ittifakı Adana'ya hezimeti vadeden, Adanalıları hüsrana davet eden kokuşmuşluktur. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu karanlığa nasıl 'evet' diyecekler." dedi.

Bahçeli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun da katılımıyla, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısında, üzerlerinde oynanan oyunlara rağmen al bayrağı yükseltmek, şehitlere sahip çıkmak için milli şuurla yürüdüklerini söyledi.

CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin yan yana kirli ortaklıkların içinde yer aldığını, PKK ve FETÖ ile yanak yanağa durduklarını anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Kandil'de hazırlanan belediye meclis aday listeleri aziz milletimize dayatılmaktadır. Zehir, altın kasede içirilmek istenmektedir. Adına 'demokrasi güçlerinin ittifakı', 'demokratik güçler birliği' deyip ihaneti ve alçak işgal gayelerini maskelemeyi planlıyorlar. Adına 'sandıkta ittifak' deyip zilleti örteceklerini düşünüyorlar. Ne var ki mızrak çuvala sığmıyor, yırtık yama tutmuyor. Atatürk'ün partisi HDP'den ilik ve organ nakli yapıyor, bir gözüyle Kandil'i diğer gözüyle Pesilvanya'yı kolluyor. PKK, CHP'yi ele geçirmiş, İP'e yuvalanmış, SP'ye nüfuz etmiştir. Şu rezalete bakınız. İçler acısı şu felakete dikkat ediniz. PKK'lı teröristler CHP, İP ve SP üzerinden belediyelere sızmayı amaçlıyor. CHP, teröristlerin teşrifatçısı olmuş, İP taşıyıcı bedenliğine soyunmuş. Hainler silahla yapamadıklarını, zillet ittifakı şemsiyesi altında başarmayı deniyorlar."

- "Zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur"

Bahçeli, "Zillet ittifakı ülkemize karşı beşinci kol faaliyeti yapıyor." diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sözde Kürdistan'da kazanmaktan bahsedenler CHP'yi ipotek altına almış, İP'i uzaktan kumanda edecek seviyeye çoktan ulaşmıştır. Yazıktır, günahtır, vebaldir, cinayettir. Zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur. Zillet ittifakı Türkiye'nin karşı cephesidir. Zillet ittifakı Adana'ya hezimeti vadeden, Adanalıları hüsrana davet eden kokuşmuşluktur. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu karanlığa nasıl 'evet' diyecekler. İP'e oy veren kardeşlerim, zillete nasıl ortak olacaklar. Biliniz ki haberiniz olmasın istiyorlar. Susmanızı bekliyorlar. Tepkisiz kalmanızı umuyorlar. Adanalı kardeşim CHP'nin, İP'in, HDP'nin zilletine 'tamam' demez. Bunları enselerinden tuttuğu gibi sandığın dibine gömer."

- "Teminat Cumhur İttifakı'dır"

Cumhur İttifakı'nın "vatanım, bayrağım, milletim, kardeşliğim ve mukaddesatım" diyenlerin kutlu bir beraberliği olduğunu aktaran Bahçeli, "Bin yılın kaynaştırdığı Türk milleti üzerindeki oyunlar boşa çıkacaktır, güvence Cumhur İttifakı'dır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, tuzakların bozulacağını ve ümidin Cumhur İttifakı'nda bulunduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Kurulan düzenler, kurgulanan tertipler dağılacaktır, teminat Cumhur İttifakı'dır. Nitekim bugünkü muhteşem tablo Adana'nın diriliş ruhunun, Cumhur İttifakı'nın şahlanışının çok açık ispatıdır. İnancım odur ki bugün İstasyon Meydanı'ndan yükselen irade Adana'yı geleceğe taşıyacaktır. Bugün Adana'dan çağlayan haykırışlar, Türk milletine biçilen kefenleri parçalayacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Bunun işaretini sizlerden alıyorum. Yüce Allah, Cumhur İttifakı'nın milli doğuş ve doğruluş yolunda yardımcısı olsun. Cumhur İttifakı ile kimliğini kaybetmiş, inancını kaybetmiş, değerlerini kaybetmiş CHP'sine, HDP'sine, İP'ine dersini veriyor, haddini bildiriyorsunuz."

- "Adana Cumhur İttifakı'nda uzlaşmalıdır"

MHP Lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın çağrısının, Türk milletinin çağrısı olduğunu belirterek, "Bu çağrı, zedelenen, aşağılanan, hor görülen milli onurun çağrısıdır. Bu çağrı, zillete, emperyalistlere, teröristlere, terör örgütlerine, Türk düşmanlarına karşı dalga dalga yükselen kahramanlığın çağrısıdır." diye konuştu.

"Türkiye düşmanlarının Cumhur İttifakı'nı asla aşamayacaklarına" işaret eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin giderek ağırlaşan ortamının huzura dönmesi,bölücü ve etnik tahriklerin silinip atılması,küresel ve bölgesel komploların ezilip dışlanması, ekonomik saldırıların etkisiz hale getirilmesi, iç huzur, kardeşlik ve dayanışma ruhunun teyit edilmesi, tuzaklarla dolu sancılı sürecin tersine çevrilmesi için yegane güç Cumhur İttifakı'dır. Adana'da başlayan hizmet kervanının artarak devamı, parlak projelerin birbirine eklemlenerek sürmesi, zincirleme yatırımların hız kesmeden temini için Adana Cumhur İttifakı'nda uzlaşmalıdır."

- "31 Mart seçimleri bekamızın seçimidir"

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin iyice kökleşmesi, olması gerektiği gibi yerleşmesi ve üst düzeyde olgunlaşması için 31 Mart’ta en makul sonucun alınması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerle yeni hükümet sistemi milli bekamız açısından uyumlu olmak zorundadır. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için bu mecburidir. Türk ve İslam düşmanlarına gün doğmaması için 31 Mart Cumhur İttifakı'nın zaferini müjdelemelidir. Çünkü Türkiye'nin ve Türk milletinin etrafındaki çember daralmıştır. Bu nedenle 31 Mart seçimleri var oluşumuzun, yani bekamızın seçimidir.31 Mart Türk milletinin başarısı olmalıdır.31 Mart'tan Türkiye kazançlı çıkmalıdır. 82 milyon el ele verip işbirlikçileri, ihanet lobilerini, zilleti bertaraf etmelidir.

CHP'ye oy veren kardeşlerim, Cumhur İttifakı sizi de kucaklayacaktır.İP'e oy veren kardeşlerim, Cumhur İttifakı'nın yüreği sizleri alacak kadar geniştir. Kürt kökenli kardeşlerim gelin HDP'nin, PKK'nın oyununu bozun. Sizleri istismar etmelerinin önüne geçin. Gelin, anaları ağlatan, kanımızı döken, canımızı alan, huzurumuza kasteden teröristleri, bölücüleri birlikte tasfiye edelim, gelin Cumhur İttifakı'nda samimiyetle buluşalım."

- "Tarafsız ve partizan olmayan şekilde hizmet ettik"



MHP'den yeniden aday gösterilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de seçimlere kısa bir zaman kaldığını anımsatarak, şunları kaydetti:



"Hizmetlerimizle Adana'yı kalkındırmaya devam edeceğiz. 31 Mart sonrasında da Adana huzur toplumu, kardeşlik iklimi ve refah toplumunun büyük bir parçası olmaya devam edecek. Bizim belediyecilik anlayışımızın öznesinde insan, yükleminde adalet vardır. Hiçbir zaman partizan olmadık. MHP'li bir belediye başkanıydık, üretken belediyecilik anlayışıyla tarafsız ve partizan olmayan şekilde hizmet ettik. Bundan sonra da bu anlayışla hizmet edeceğiz."

(Bitti)