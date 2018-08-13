Zilhiccenin ilk 10 günü yapılacak ibadet ve dualar neler?

Zilhicce ayının 10. Günü ise Kurban Bayramın ilk günüdür. İslam coğrafyasında Zilhicce ayının çok büyük önemi var. Peki Zilhicce ayının faziletleri nedir? Zilhicce ayı kaç gündür, Zilhicce ayının ilk gecesi, Zilhiccenin ilk on günü tutulan orucun fazileti, 18 zilhicce, Zilhicce günleri. Peki Zilhicce'nin ilk on günü yapılacaklar? Zlhicce ayı ibadetleri ve faziletleri.

Zülhiccenin ilk 10 gecesinin faziletleri

İlk gün oruç tutanın 80 senelik günahı bağışlanır

Allâh-u Teâlâ'nın en sevdiği ay Zülhicce ayıdır

Bu ilk 10, Ramazan'ın son 10'undan efdaldir

On günlerde yaşanan bazı hadiseler

Salih amel yapmak için Allâh-u Teâlâ'ya en sevgili mevsim bu on günlerdir

Bu on günlerde her günün orucu 1 senenin orucuna denktir

Rasûlüllâh (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu on günün orucunu hiç terketmemiştir

Bu on gecenin her biri Kadir gecesine denktir

ZİLHİCCE’NİN İLK DOKUZ GÜNÜ İBADETLERİ

Hz. Âişe Sıddîka (r.anhâ) vâlidemiz, rivâyet ettikleri hadîste Peygamber (s.a.v.) Efendimizin şöyle müjde verdiklerini haber veriyorlar: “Zilhicce’nin ilk on gününün gecelerinden birini ihyâ etmesi, o kimsenin bir seneyi hacc ve umre ibâdetiyle ihyâ etmesi gibidir. Bu (dokuz) günlerden bir gün oruç tutması, senenin öbür vakitlerinde ibâdetle meşgûl olması gibidir; o kadar sevâb alır.”

Hz. Alî (k.v.) efendimizden de Cenâb-ı Peygamber (s.a.v.) Efendimizin şu uzun müjdeli hadîs-i şerîfleri rivâyet edilmiştir:

“Zilhicce’nin ilk on günü gelince siz tâat ve ibâdete gayret ediniz; zîrâ Allâhü Te‘âlâ o günleri, öbür günlerden üstün; gecesine hürmeti de gündüzüne hürmet gibi kılmıştır.

Biriniz Zilhicce’nin ilk on gecesinden birinde, gecenin üçte ikisi geçtikten sonra dört rek‘at namâz kılıp her rek‘atta Fâtiha’dan sonra üçer kere Âyetü’l-kürsî, üçer kere İhlâs-ı şerîf ve birer kere de Felak ve Nâs sûrelerini okusa ve namâzı bitirince ellerini kaldırıp: Felak ve Nâs sûrelerini okusa ve namâzı bitirince ellerini kaldırıp“Sübhâne zî’l-‘izzeti ve’l-ceberût. Süb-hâne zî’l-kâ‘ideti ve’l-melekût. Sübhâne’l-hayyü’llezî lâ-yemût. Lâ-ilâhe illâ hüve yuhyî ve yumît ve hüve hayyun lâ-yemûtu. Sübhâna’llâhi rabbi’l-‘ibâdi ve’l-bilâdi ve’l-hamdü li’llâhi kesîran tayyîben mübâraken ‘alâ küllî hâlin. Allâhu ekber kebîran. Rabbenâ celle celâluhû ve kudrete bi-külli mekânin.”

Türkçe Anlamı:

“Ey her şeye gücü yeten izzet sâhibi Rabbim! Seni tüm noksanlıklardan tenzîh ederim.

Tüm mülkün sâhibi, ölmeyen ve ezel ve ebed olmak üzere diri olan Rabbim! Seni tesbîh ederim. Dirilten ve öldüren kendisin87

den başka ilah olmayan O’dur. O ölmez, hayy olan O’dur.

Beldelerin ve kulların Rabbi olan Allâh’ı tesbîh ederim. Her durumda çok ve mübârek övgüler Allâh’adır. Allâh büyüktür. Celâl sâhibi olan Sensin Rabbim. Her mekânda güç ve kuvvet sahibisin.”

dese ve sonra da dilediği gibi duâ eylese Beytullâh’ı haccetmiş, Resûlullâh (s.a.v.)’i ziyâret etmiş ve Allâh (c.c.) yolunda cihâd etmiş gibi ecir ve sevâb kazanır. Allâhü Te‘âlâ o kimseye, o kimsenin dilediği şeyi verir.

Sizden biriniz, Zilhicce’nin ilk on gecesinin her gecesinde bu namâzı kılsa bu duâyı okusa ve dilediği gibi duâ etse Allâhü Te‘âlâ, ona Firdevs-i A‘lâ’yı helâl kılar; günâhlarını ondan siler. O kimse Arefe günü oruç tutsa gecesinde de bu namâzı kılsa ve haber verildiği üzere duâ etse Allâhü Te‘âlâ’ya yalvarsa; Allâhü Te‘âlâ: “Ey benim meleklerim, şâhid olunuz ki ben o kulumu bağışladım. Beytullâh’ı haccedenlere, onu ortak eyledim.” der. Bu hâlde melekler, Allâhü Te‘âlâ’nın o mü’min kulunun kıldığı namâzı ve ettiği duâsı sebebiyle ihsân buyurduğu ecir ve sevâblardan ötürü sevinirler ve neş’elenirler.”