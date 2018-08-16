Zilhicce ayının bugün kaçıncı günü? Zilhicce 4. gününde okunacak dualar

Zilhicce ayı, Kameri aylar dediğimiz Hicri ayların sonuncusu yani on ikincisidir. (Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce) Hac mevsiminin içinde bulunduğu aydır Zilhicce ayı. Zilhicce ayının 10. günü ise Kurban Bayramın ilk günüdür. İslam coğrafyasında Zilhicce ayının çok büyük önemi var. Peki Zilhicce ayının faziletleri nedir? Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetler neler?

Hac mevsiminin içinde bulunduğu Zilhicce ayının bugün 4. günü. Peki Zilhicce'nin dördüncü günü okunacak dualar neler?

ZİLHİCCENİN 4. GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Zilhicce’nin 4.günü İsa a.s. doğduğu gündür. O gün oruç tutanlar darda kalmaz, fakirlik görmez.

İbni Abbas Hz.lerinden rivayet olundu ki:

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular:

İsa aleyhisselamın dünyaya teşrif ettiği gündür.

Bir kimse 4.günü oruç tutarsa Hz.ALLAH c.c ondan fakrı ve korkuyu kaldırır.

4. Gün Tesbihi

Hasbiyallahu la ilahe illallahu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.(100 defa)

4. Gün Duası

Allah’ım senin indinde en makbul olacak bir biçimde namazlarımızı dosdoğru ve zamanında kılabilmeyi, izninle namazımızda miracı yaşayabilmeyi bize öğret Allah’ım. Namazımızı gözümüzün nuru kıl!

AYRICA 4. GÜNÜ : Yâsin Sûresi, el-Hac âyeti,

اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ . فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ

وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ . وَتَزَوَّدُوا ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ

(El haccu eşhurun ma’lûmât, fe men farada fîhinnel hacca fe lâ refese ve lâ fusûka ve lâ cidâle fîl hacc, ve mâ tef’alû min hayrın ya’lemhullâh, ve tezevvedû fe inne hayraz zâdit takvâ, vettekûni yâ ulîl elbâb.){el-Bakara 197} okunur.

3 tekbir ve 33 defa da “اللّهُمَّ نَجِّنَا مِنَ الْفَقْرِ وَالآفَاتِ: =>ALLAHÜMME NECCİNÂ MİNEL FAKRİ VE AFATİ (Allâhım! Bizi fakirlik ve âfetlerden koru.)” çekilir.

ZİLHİCCE AYININ FAZİLETİ

Zilhicce ayının diğer aylardan bir farkı, üstünlüğü var mıdır, bu ayda neler yapılmaktadır, fazileti nedir? Cevap: Zilhicce, hac ibadetini yaptığımız ve kurban kestiğimiz aydır ve diğer mübarek aylar gibi bunun da fazileti çok büyüktür. Bir rivayette, hazret-i Âdem'in tevbesi Muharrem veya Zilhicce ayında kabul buyurulmuştur. Buharideki hadîs-i şerifte; Hiçbir ibadetin kıymeti, Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti gibi olamaz) buyuruldu.

ZİLHİCCE AYININ İLK 10 GÜNÜ

Peygamberimiz (S.A.V.) buyurdu ki :

Zilhicce ayının 1.inci günü : Allah (c.c.) Adem peygamberi zilhicce ayının ilk 10 gününün birinci günü affetmiştir.İşte bu günde oruç tutan kimsenin Allah (c.c.) ufak-tefek günahlarını affeder.

Zilhicce ayının 2.inci günü : Allah (c.c.), Yunus Peygamberin duasını Zilhicce ayının ilk onunun ikinci gününde kabul ederek kendisini balığın karnından dışarı çıkarmıştır.Bu günde oruç tutan kimse, en ufak bir günah işlemeksizin,bir yıl ibadet etmiş gibi sevap kazanır.

Zilhicce ayının 3.inci günü : Allah (c.c.) Zekeriya Peygamberin duasını kabul etti.Bugünde bir dilekte bulunanların dileğini Allah (c.c.) muhakkak yerine getirir.

Zilhicce ayının 4.inci günü : İsa Peygamberin Doğduğu gündür.Bu günde oruç tutanlardan Allah (c.c.) umutsuzluk ve yoksulluk gibi kaygıları kaldırır.O kimseler aynı zamanda kıyamet günü iyi kullarla beraber olacaktır.

Zilhicce ayının 5.inci günü : Musa Peygamberin doğum günüdür.Bu günde oruç tutan kimse münafıklıktan ve kabir azabından kurtulur.

Zilhicce ayının 6.inci günü : Allah (c.c.), sevgili peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)’e hayır kapılarını açar.Bu günde oruç tutanlara Allah (c.c.) rahmet nazarıyla bakar ve onları ebediyen azaba uğratmaz.

Zilhicce ayının 7.inci günü : cehennem kapıları kapanır.Zilhiccenin ilk 10 günü geçene kadar asla açılmaz.Bu günde oruç tutan kimseye Allah (c.c.) bilgisinin kavrayamayacağı derecede sayısız mükafatlar verir.

Zilhicce ayının 8.inci günü :İbrahim Peygamber (a.s)’ın kurban kesme hususundaki rüyasını, gördüğü ve düşünmeye koyduğu gündür..Bu günde oruç tutan kimseye Allah (c.c.) bilgisinin kavrayamayacağı derecede sayısız mükafatlar verir.

Zilhicce ayının 9.inci günü : arefe ( İbrahim Peygamber (a.s.)’in oğlu İsmail’i kurban kesmesi gerektiğini anladığı) günüdür.Bu günde oruç tutan kimsenin Allah (c.c.) geçiş ve gelecek ufak-tefek bir yıllık günahını affeder. ”Bu gün dininizi (islamiyeti) son olgunluk derecesine eriştirdim ve size karşı olan nimetimi tamamladım” ( Maide Süresi : 3 ) ayeti bu günde inmiştir.

VE ZİLHİCCE'NİN 10. GÜNÜ

Zilhicce ayının 10.inci günü : Zilhicce ayının ilk onunun sonuncu günü (onuncu günü) de KURBAN BAYRAMI günüdür.bu günde kurban kesen kimsenin Allah(c.c.) kurbanın daha ilk kan damlası yere düşer düşmez, hem kendinin hem de çoluk çocuğunun ufak-tefek tüm günahlarını affeder.