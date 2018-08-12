0553 313 94 23

Zilhicce orucu kaç gün tutulur? Zilhicce ayında yapılacaklar? Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar

Hac ayı olarak da bilinen Zilhicce ayı, Hicri ayların sonuncusudur. Allah (C.C) bu aya büyük önem vermiştir. Zira İslam'ın beş şartından biri olan Hac vazifesinin yerine getirilmesi Zilhicce ayında yapılmakta. ve Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı'nın birinci günüdür. Zilhicce ayının bir diğer özelliği ise arefe günü başlayıp Kurban Bayramı'nın 4. günü ikinci namazına kadar her farz namazın ardından getirilen teşrik tekbirleridir. Peki Zilhicce orucu kaç gün tutulur? Zilhicce ayında yapılacaklar?

12 Ağustos 2018 Pazar 17:53
Zilhicce orucu kaç gün tutulur? Zilhicce ayında yapılacaklar? Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar

Hac ayı olarak da bilinen Zilhicce ayı, Hicri ayların sonuncusudur. Allah (C.C) bu aya büyük önem vermiştir. Zira İslam'ın beş şartından biri olan Hac vazifesinin yerine getirilmesi Zilhicce ayında yapılmakta. ve Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı'nın birinci günüdür. Zilhicce ayının bir diğer özelliği ise arefe günü başlayıp Kurban Bayramı'nın 4. günü ikinci namazına kadar her farz namazın ardından getirilen teşrik tekbirleridir. Peki Zilhicce orucu kaç gün tutulur? Zilhicce ayında yapılacaklar?

Zilhicce ayı içinde tutulan oruçlar için belli bir niyet şekli var mıdır, bu oruçlara kaza ve adak oruçları için de niyet edilebilir mi? Zilhicce ayı içinde tutulan oruçlara, herkes kendi durumuna göre, nafile, kaza, adak ve yemin kefareti orucu olarak, istediği niyeti yapabilir.

Allahü teâlâ, ibadetler içinde, Zilhiccenin ilk on gününde yapılanları daha çok sever. Bu günlerde tutulan bir gün oruca, bir senelik nafile oruç sevabı verilir. Gecelerinde kılınan namaz, Kadir gecesinde kılınan namaz gibidir. Bu günlerde çok tesbih yani Sübhanallah, tehlil yani Elhamdülillah ve tekbir yani Allahü ekber söyleyiniz. Zilhicce ayının diğer aylardan bir farkı, üstünlüğü var mıdır, bu ayda neler yapılmaktadır, fazileti nedir? Zilhicce, hac ibadetini yaptığımız ve kurban kestiğimiz aydır ve diğer mübarek aylar gibi bunun da fazileti çok büyüktür. Bir rivayette, hazret-i Âdem'in tevbesi Muharrem veya Zilhicce ayında kabul buyurulmuştur. Buharideki hadîs-i şerifte; Hiçbir ibadetin kıymeti, Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti gibi olamaz) buyuruldu.

İbni Abbas hazretlerinin rivayet ettiği bir hadîs-i şerifte, Zilhicce ayının onuna kadar olan günler de, Ramazan-ı şerifin günleri gibi ayrı ayrı fazilet ve kıymetleriyle bildirilmiş ve onuncu gün için de şöyle buyurulmuştur: Zilhiccenin onuncu günü Kurban bayramı günüdür. Her kim, o gün bayram namazından gelip kurbanını boğazlayıncaya kadar bir şey yemeyip, kurbanının böbreklerini yerse ve iki rekat namaz kılsa, o kimsenin kurbanının kanı yere düşmeden, kendi günahı ve ana-babasının günahları, ailesinin ve akrabalarının günahları sevaba çevrilir. Her kim, Zilhicce ayının ilk on günü içinde fakirlere yardım etse, Peygamberlere hürmet etmiş olur. Bu on gün içinde, her kim bir hasta ziyaret etse, Allahü teâlânın dostları olan kulların hatırını sormuş ve ziyaret etmiş gibi olur. Bu on gün içinde yapılan her ibadet, diğer günlerde yapılan ibadetlerden çok daha üstün ve pek fazla sevaba vesile olur.

Bu on gün içinde din ilmi meclisinde bulunan kimse, Peygamberler toplantısında bulunmuş gibi olur. Hadîs-i şerifte buyuruldu ki: İmâm-ı Rabbânî hazretleri, bir talebesine hitaben buyuruyor ki: “Ramazan-ı şerifin son on günü yapamamış olduğunuz itikafın kazası olmak için niyet ederek, Zilhicce ayının ilk on günü itikaf ediniz. Böyle niyet ederek, sünnet sevabına kavuşursunuz. Bu itikafta, Allahü teâlâya, boyun bükerek, ağlayarak, sızlayarak, kusurların affı için çok yalvarınız!”

ZİLHİCCE ORUCU NASIL VE NE ZAMAN TUTULUR?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür. Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş , yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dedi i (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 17:53
  1. 18 zilhicce
  2. zilhicce günleri
  3. zilhicce suresi
  4. zilhicce hadis
  5. 23 ağustos zilhicce
  6. zilhicce ayında yapılacaklar
  7. zilhiccenin 6 günü
  8. zilhicce ayının fazileti
  9. Zilhicce ayında yapılacaklar?
  10. Teşrik tekbiri nedir?
  11. Teşrik tekbiri ne zaman başlar
  12. Kurban bayramı teşrik tekbiri
  13. ramazan bayramı teşrik tekbirleri ne zaman başlar
  14. teşrik tekbirleri ne zaman getirilir diyanet
  15. ramazan bayramı tekbir ne zaman çıkar
  16. ramazan bayramında teşrik tekbiri varmı
  17. ramazan bayram tekbirleri ne zaman başlar
  18. ramazan bayramda tekbir ne zaman çıkar
  19. teşrik tekbiri nedir
  20. teşrik tekbiri namazın neresinde getirilir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezayir'de seçim protestosu! Cumhurbaşkanını istemiyorlar
    1. Cezayir'de seçim protestosu!..
    2. Terör örgütü PKK'dan tehlikeli..
    3. Kerkük Valisi açıkladı! O yol açılıyor
    4. Kadriye Ünler İYİ Parti Merkez..
    5. Ethem Baykal İYİ Parti MDK listesine..
    6. Berna Biçer İYİ Parti GİK üyesi oldu!
    7. Kargalar iş başında! İzmarit..
    8. Yaptırımlar ters teper! '12-13 milyar..
    9. Adnan Şefik Çirkin İYİ Parti MDK..
    10. Türkiye için harekete geçtiler
    11. Balıkesir'de PKK'ya kalaşnikof..
    12. Feridun Bahçi İYİ Parti MDK listesine..
    13. Erdoğan'dan PKK'yı korkutan açıklama:..
    14. Hayrettin Nuhoğlu kimdir? Hayrettin..
    15. İYİ Parti GİK ve MDK üyeleri kimler..
    16. Kuzey Kore'den Güney Kore'ye suçlama!
    17. Eski yardımcısı itiraf etti: Trump'ın..
    18. ABD'li rahip Brunson'ın eşine şok tepki!
    19. Erdoğan'dan ABD'ye rest: Suç işleyen..
    20. Kesmeye çalıştığı kayanın altında kaldı!
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu