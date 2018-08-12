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Zilhicce ayı zikir ve ibadetleri nedir? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılmalı?

Zilhicce ayının faziletine dair Allah Resulü, iki cihan serveri, alemlere rahmet olarak gönderilen, alemler onun yüzü suyu hürmetine yaratılan Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) Peygamberimiz “Ayların efendisi ramazan, saygıya en lâyık olanı da zilhiccedir” diyerek övgüsüne mazhar olan Zilhicce ayı 12 Ağustos itibariyle girdi. Peki Zilhicce ayı zikir ve ibadetleri nedir? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılmalı?

12 Ağustos 2018 Pazar 10:42
Zilhicce ayı zikir ve ibadetleri nedir? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılmalı?

Zilhicce ayının faziletine dair Allah Resulü, iki cihan serveri, alemlere rahmet olarak gönderilen, alemler onun yüzü suyu hürmetine yaratılan Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) Peygamberimiz “Ayların efendisi ramazan, saygıya en lâyık olanı da zilhiccedir” diyerek övgüsüne mazhar olan Zilhicce ayı 12 Ağustos itibariyle girdi. Peki Zilhicce ayı zikir ve ibadetleri nedir? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılmalı?

ZİLHİCCE AYI ZİKİRLERİ İBADETLERİ NELERDİR?

Müfessirlerin çoğunluğu, Fecr sûresinin 2. âyetinde üzerine yemin edilen on gecenin zilhicce ayının ilk on gecesi olduğu görüşündedir (şevkânî, Fethu’l-kadîr, V, 432). İbn Abbas’ın, “Bilinen günlerde Allah’ın ismini zikretsinler” âyetinde geçen (el-Hac 22/28) “bilinen günler” ifadesini de zilhiccenin ilk on günü veya teşrik günleri diye yorumladığı nakledilir.

Hz. Peygamber’in, “Allah katında ibadet edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur” (Buhârî, “.Îdeyn”, 11; Tirmizî, “Savm”, 52; Ebû Dâvûd, “Savm”, 61); Allah katında zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha değerlisi yoktur; bugünlerde tesbihi çok yapın; tahmîdi, tehlîli ve tekbiri çok söyleyin” buyurduğu nakledilir (şevkânî, Neylü’l-ev¹âr, III, 354).

Resûl-i Ekrem zilhiccenin ilk dokuz günü sürekli oruç tuttuğu için bu günlerde oruç tutmak müstehaptır. Yorgun düşmeleri ihtimali bulunan hacıların zilhiccenin sekizinci ve dokuzuncu günlerinde, özellikle vakfenin yapıldığı arefe gününde oruç tutmaları mekruh sayılmıştır. Resûl-i Ekrem’den nakledilen, “Kesecek kurbanı olan kimse zilhicce ayı girince kurbanını kesinceye kadar saçından ve tırnaklarından hiçbir şey kesmesin” meâlindeki hadisini (Müslim, “Edâhî”, 42; Ebû Dâvûd, “Dahâyâ”, 2-3; ıbn Mâce, “Edâhî”, 11) dikkate alan Mâlikî, şâfiî ve bir kısım Hanbelî fakihine göre kurban kesecek kişinin zilhicce ayı girince kurbanını kesinceye kadar saçlarını ve tırnaklarını kesmesi mekruhtur.

 Zilhicce ayının faziletine dair Hz. Peygamber’den nakledilen, “Ayların efendisi ramazan, saygıya en lâyık olanı da zilhiccedir” şeklindeki rivayetin (Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakı, şu£abü’l-îmân, III, 355) sahih olmadığı ifade edilmiştir (M. Nâsırüddin el-Elbânî, VIII, 205).

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 10:42
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