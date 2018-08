Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?

Zilhicce ayı, Hicri ayların on ikincisidir. İslam’ın şartlarından biri olan Hac mevsiminin içinde bulunduğu aydır Zilhicce ayı. Zilhicce’nin 1 ile 10’u arasındaki günlere Leyale-i Aşere yani on mübarek gün ve gecedir. Zilhicce ayının 10. Günü ise Kurban Bayramın ilk günüdür. İslam coğrafyasında Zilhicce ayının çok büyük önemi var. Peki Zilhicce ayının faziletleri nedir? Zilhicce ayi kac gündür, Zilhicce ayının ilk gecesi, Zilhiccenin ilk on günü tutulan orucun fazileti, 18 zilhicce, Zilhicce günleri, Zilhicce hadis

Kurban Bayramı’nın bulunduğu aya zilhicce denir. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti çoktur. Birkaç hadis-i şerif: Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya bedeldir. Bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi’ni ihya etmek gibidir.) [İbni Mace]

Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevab verilir.) [Beyhekî]. Terviye günü [Arefe’den önceki gün] oruç tutup, günah söz söylemeyen Müslüman Cennete girer.) [Ramuz]

(Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutan, her günü için yüz köle azat etmiş veya cihad edenlere yüz at vermiş yahut Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevab alır.) [R. Nasıhin]

(Bu on günün hayrından mahrum olana yazıklar olsun! Bilhassa dokuzuncu [Arefe] günü oruçla geçirmelidir! Onda o kadar çok hayır vardır ki, saymakla bitmez.) [T. Gafilin]

(Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir.) [Ebul Berekat]

(Zilhiccenin ilk on günü, fazilette bin güne, Arefe günü ise on bin güne eşittir.) [Beyhekî]

(Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur.) [Taberani]

(Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!) [Taberani]

Tesbih: Sübhanallah,

Tahmid: Elhamdülillah,

Tehlil: Lâ ilâhe illallah,

Tekbir: Allahü ekber, demektir.

Peygamber efendimiz, Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerin, diğer aylarda yapılan amellerden daha kıymetli olduğunu bildirince, Eshab-ı kiram, (Ya Resulallah, bu ayın ilk günleri yapılan ameller, Allah yolundaki cihaddan da mı daha kıymetlidir?) dediklerinde, (Evet, cihaddan da kıymetlidir, ancak canını, malını esirgemeden savaşıp şehit olanın cihadı daha kıymetlidir) buyurdu. (Buhârî)

Hazret-i Ebüd-derda buyurdu ki: Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istigfar etmelidir, çünkü Resulullah, (Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun) buyurdu. Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutanın ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çoluk çocuğu belalardan muhafaza olur, günahları affolur, iyiliklerine kat kat sevab verilir, ölürken kolay can verir, kabri aydınlanır. Cennette yüksek derecelere kavuşur. (Şir’a)

Peygamber Efendimizin (asm) zevcesi Hafsa (ra) buyurdu ki: “Resulullah (asm) dört şeyi terk etmezdi: “Aşure Günü orucu, Zilhicce’nin on günü orucunu, her ay üç gün orucunu ve sabahın iki rekât sünnetini.” Bugünler; bizlere tevbe etme ve kısa zaman dilimlerinde tekrar çok semere elde etme fırsatının verildiği günlerdir. Biz de Peygamber Efendimize (asm) tabi olarak, gündüzleri oruçla geçirmeli, sadaka vermeli, Allah’ı zikretmeliyiz. Yani Kelime-i Tevhidi çokça tekrarlamalıyız.

Çünkü Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Bir gün Musa Peygamber (as), “Ey Rabbim!...”der. “Bunca duâ ettim hiçbirini kabul etmedin. Söyle bana, sana nasıl ve ne zaman duâ edeyim?” Bu soruya Yüce Allah (cc) şöyle cevap verir: “Ey Musa!.. Zilhicce ayını yücelt ilk 10 günü, La ilahe illallah cümlesini söyle ki dileğini yerine getireyim.”

Ebu’d-Derda’dan (ra) rivayet edilen hadiste Zilhiccenin ilk on gününün faziletini şöyle anlatır: “Bir kimse, bu on günleri değerlendirir ise, Cenâb-ı Hak, o kişiye on ikramda bulunur.

- Ömrü uğurlu ve bereketli olur.

- Malında bereket olur, artar.

- Allah, onun çoluk çocuğunu korur.

- Günahlarına kefaret olur.

- Yaptığı iyiliklere kat kat sevap alır.

- Ölüm halini kolay eder.

- Kabrindeki karanlık günlerine aydınlık verir.

- Mizanında iyilik tarafını ağır bastırır.

- Ahirette düşük hallerden, rezil ve zelil olmaktan kurtarır.

- Cennetteki derecelerini yükseltir.”