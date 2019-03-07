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Zihniyet değişikliğinde medya çok önemli bir araçtır

Yrd.

07 Mart 2019 Perşembe 15:43
Zihniyet değişikliğinde medya çok önemli bir araçtır

Yrd. Doç. Dr. Ümmü Altan Bayraktar, her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün olan ‘Dünya Kadınlar Günü’ önemi çerçevesinde, toplumsal cinsiyet eşitliğinde medyanın rolü konusunda değerlendirmelerini paylaştı.


“Zihniyet değişikliğinde medya çok önemli bir araçtır”


8 Mart Dünya Kadınlar Günü önemi çerçevesinde, demokrasinin temel ilkelerinden, sürdürülebilir kalkınmanın koşullarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun önemine değinen Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümmü Altan Bayraktar “Cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılmasında yasal düzenlemeler çok önemlidir ancak yeterli değildir. Bu noktada, eşitlik anlayışına uygun olarak hazırlanan yasal düzenlemelerin yanında bireysel ve toplumsal anlayışın da bu yönde değişiminin sağlanması gerekir. Bu zihniyet değişikliği için medya çok önemli bir araç durumundadır” dedi.


“Medya bireylerin davranış ve değer yargılarının oluşumunda önemli bir yere sahiptir”


Ulusal ve uluslararası birçok araştırmayla ortaya konulan kadınların medyadaki temsili sorununun, cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadelede ele alınması gerektiğini söyleyen Bayraktar, “Kısa sürede büyük kitlelere ulaşan ve bireylerin davranış ve değer yargılarının oluşumunda ve değişiminde önemli bir role sahip olan medya, bu gücüyle toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmede katkıda bulunan araçlar bütününe dönüştürülmelidir” dedi.


Ayrıca Yrd. Doç. Dr. Ümmü Altan Bayraktar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması sürecinde medyanın sağlayacağı katkının arttırılmasının eşitlikçi ve etik değerlere dayanan bir medya ile mümkün olabileceğini söyleyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:43
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