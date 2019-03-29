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Zihni Şahin’e Atakum’da büyük destek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin’in, Atakum’da düzenlediği mitinge vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

29 Mart 2019 Cuma 22:09
Zihni Şahin’e Atakum’da büyük destek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin’in, Atakum’da düzenlediği mitinge vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Mimarsinan Mahallesi Alparslan Bulvarı üzerinde düzenlenen mitingde Cumhur İttifakı tek vücut oldu. Seçim öncesi vatandaşlardan büyük bir destek alan Başkan Şahin, 31 Mart’ta seçimlerinden zaferle çıkacaklarına inandığını belirtti. Başkan Şahin meşaleler eşliğinde; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı, Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve MHP Atakum İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu ile birlikte miting alanına geldi. Sloganlar eşliğinde sahneye çıkan Cumhur İttifakı adayları, vatandaşları selamladı.



Seçim kampanyası boyunca çalışan herkese teşekkür eden Başkan Şahin, "Birlikten kuvvet doğar. Tabii ki omuz omuza olacağız. Pazara kadar değil inşallah mezara kadar beraber olacağız. Ay-yıldızlı bayrağımızın altında sonsuza kadar bir ve beraber hür ve bağımsız şekilde varlığımızı devam ettiririz inşallah. Şeçimlere bir gün kaldı. Seçimlerde zafere hazır mısınız. Atakum’u almaya var mısınız. Büyükşehir’den Mustafa beyi kazandırmaya var mısınız? Birlikte yönetimle katılımcı demokrasi anlayışıyla 100. yılda 100 projeyi hayata geçirmek için yola çıktık. İnşallah 31 Mart’ta seçilerek bu onuru da bana yaşatırsınız inşallah" dedi.


Başkan Şahin’in konuşmasının ardından protokol üyeleri vatandaşlara selamlama konuşması yaptı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 22:09
  1. doğa

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