Zihni Şahin kimdir nerelidir? AK Parti Atakum belediye başkan adayı Zihni Şahin

Zihni Şahin AK Parti Samsun Atakum belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Zihni Şahin’in kim olduğu araştırılıyor. 22 yıldır Kızılırmak Dershaneleri'nde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Zihni Şahin kimdir? Zihni Şahin nereli ve kaç yaşında? AK Parti Atakum belediye başkan adayı olan Zihni Şahin’in biyografisi…

Zihni Şahin kimdir?

Zihni Şahin, 1954 Yılı Bafra'da doğdu. İlkokulu Uluağaç köyünde, ortaokulu Samsun'da, liseyi Bafra Lisesi'nde bitirdi. Bursa Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü mezunu oldu. Erzincan Endüstri Meslek Lisesi'nde Müdür Yardımcısı ve matematik öğretmenliği görevlerinde bulundu. Bafra Lisesi ve Atatürk İlköğretim Okulu'nda uzun yıllar çalıştı. 22 yıldır Kızılırmak Dershaneleri'nde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Kurum Müdürü olarak görev yaptı. Evli ve bir çocuk babası.