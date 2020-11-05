'Zihnen tek vücut olan müslümanlara zafer yakındır'

İnsanlar hür iradeleriyle, haktan veya batıldan yana olup olmadıklarının kararını vermek için, fani dünyaya gönderilmişlerdir. Hak ile batıl, insanların gönül dünyasında bir arada bulunamayan iki inanç sistemidir. Bu iki inanç sistemi, insan kalbinin izzet tahtına tek başlarına oturabilmesi için, insanlığın yaratılışından kıyamette kadar birbirleriyle savaş halindedirler. Bu mücadelenin neticesinde, İnsanın kalbine batıl hâkim olursa, o insanın ebedi yurdu cehennem, hak hâkim olursa ebedi yurdu cennet olmuş olur..



İnsanların gönül dünyasında, hak ile batıl bir arada bulunamayacağına göre, aklımıza şöyle bir soru gelebilir. İnsanların bir kısmı neden Arafta, diğer bir kısım cezalarını çekmek üzere geçici olarak cehenneme konulmaktadır. Unutmayalım ki, İman kalple tasdik edilir, doğru ve yanlış ameller, beden eylemiyle gerçekleşir. Şirkten ve büyük günahlarından uzak, hayırlı ibadetleri harekete geçiren, kalpteki iman kuvvetidir. Aynı şekilde şirkten uzak, büyük ve küçük günah işlenmesine vesile olan iman zayıflığıdır. İnsanoğlunu şirk, isyan, inkâr ve zulüm bataklığına düşüren güç, kalpte hâkim olan batıl inançtır.