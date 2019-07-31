Zihinsel engelliler ve anneleri aynı sahnede

Ege Zihinsel Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Koruma Derneği tarafından kurulan koro, zihinsel engelliler, anneleri ve gönüllüleri aynı sahnede buluşturdu.

Ege Zihinsel Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Koruma Derneği Başkanı ve Türkiye Sakatlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Yaşar, sosyal hayata karışmakta çeşitli engellerle karşılaşan zihinsel engelliler ve aileleri için zihinsel engelliler korosu projesini hayata geçirdi. Zihinsel engelliler ve anneleri ile gönüllüler koro şefi Seher Önal ile birbirinden güzel şarkıları aynı sahnede seslendiriyor.

“Çoğu evden çıkmazdı, konuşmazdı”

Ege Zihinsel Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Koruma Derneği Başkanı ve Türkiye Sakatlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Yaşar, 5-6 kişiyle başlayan oluşumun, 350 kişiye ulaştığını belirterek, “Müzik ile zihinsel engellileri rehabilite ediyoruz. Onları hayata bağlamayı amaçlıyoruz. Bu çocuklarımızın çoğu evden çıkmazdı, konuşmazdı, sosyal yönleri yoktu. Biz onları ve ailelerini evden aldık, birbirleriyle tanıştırdık. Bu koroyu kurduktan sonra sayımız gitgide arttı. Hiç konuşmayanlar şarkı söylemeye başladı. Konserlerimiz devam ediyor. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz” dedi.

“Sahnede yalnız şarkı söylemek istiyorlar”

Zor bir işi başaran, koro ile sık sık provalar yapan şef Seher Önal ise “Bu koroyu kurarak zihinsel engellileri şarkı ile tedavi ediyoruz. Hem annelere hem de çocuklarına müzikle terapi uyguluyoruz. Koronun çok büyük faydasını gördük. Konuşamayanlar şarkı söylemeye başladı. Sosyal aktivitesi olmayanlar şimdi aramızda. Güzel bir koro oluşturduk. Biz de gönüllü olarak burada onlarla birlikteyiz. Hiç konuşmayan, göz teması olmayan bir kızımız, koroya katıldıktan sonra derdini anlatmaya başladı. Önceleri çekinen koro üyelerimiz, artık sahneye çıkıp tek başına şarkı söylemek istiyor. Bu çok güzel bir duygu” diye konuştu.