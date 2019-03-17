Zihinsel engelli kayın şahsı ‘Garip’ buldu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Akçakese Köyünde kayıp olarak aranan şahıs, jandarmanın eğitimli köpeği ‘Garip’ tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Akçakese Köyünde ikamet eden zihinsel engelli 44 yaşındaki Ahmet Erkek’in akşam saatlerinde evine dönmemesi üzerine yakınları jandarmadan kayıp ihbarında bulundu. Gelen ihbar üzerine bölgeye harekete eden Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma İz Takip Ekibi tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma köpeği Garip’in, odunluk çevresinde tepki vermesi üzerine odunlukta inceleme yapan ekipler, kayıp olarak aranan şahsa burada ulaştı. Olay yerinde UMKE ekipleri tarafından sağlık kontrolleri yapılan Ahmet Erkek, tekrar yakınlarına teslim edildi.