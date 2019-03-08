Zihinsel engelli Hasan’ın ’Siyah-Beyaz’ hayalleri

Burdur’un Bucak ilçesinde doğum sırasında yaşadığı talihsizlikler nedeniyle zihinsel engelli dünyaya gelen ve ailesinin maddi durumu iyi olmayan 15 yaşındaki gencin halı sahada maç yapma hayali gerçek oldu. Gece yarısı ağabeyleriyle halı sahada top koşturarak, attığı gollerle büyük alkış alan zihinsel engelli genç, en büyük hayalinin ise tuttuğu takım olan Beşiktaş’ın yıldız oyuncularından Ricardo Quaresma ile tanışmak olduğunu söyledi.

Bucak ilçesine bağlı Alkaya köyünde yaşayan Gündüz Ailesi’nin 2 çocuğundan ilki olan 15 yaşındaki Hasan Gündüz, 2004 yılında doğum sırasında geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle zihinsel engelli olarak dünyaya geldi. Küçüklüğünden bu yana hayal kuran ve iyi bir Beşiktaş taraftarı ve sporsever olan 15 yaşındaki Hasan Gündüz’ün çok istediği halı sahada maç yapma talebi, onu seven ağabeyleri tarafından yerine getirildi.

Futbolu çok sevdiği için köyden arkadaşları ve akrabaları tarafından Bucak’taki bir halı sahaya getirilen Beşiktaşlı Hasan, sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı.

Önce arkadaşları tarafından futbol oynaması için spor kıyafetleri giydirilen Hasan daha sonra sahaya çıktı. Hasan mutluluktan gözyaşlarına hakim olamazken, onun mutluluğuna sevinen ailesi de duygu dolu anlar yaşadı.

Aynı zamanda koyu bir Beşiktaş taraftarı Hasan sahada arkadaşlarıyla birlikte futbol oynayarak, maç boyunca doyasıya eğlendi. Her attığı golden sonra ailesine ve arkadaşlarına koşan Hasan’ın mutluluğu gözlerinden okundu.

İlçe sakinlerinden aile için yardım çağrısı

Ailesinin maddi imkansızlıklar içerisinde kendisine bakmaya çalıştığı Hasan’ın babası Celal Gündüz’ün de rahatsızlığı dolayısıyla çalışamadığı ve ailenin zor günler geçirdiği belirtildi.

Geçimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Burdur Bucak Sosyal Yardımlaşma Merkezi tarafından kendilerine hibe olarak verilen hayvanlardan sağlayan Gündüz Ailesi maddi olanaksızlıkları nedeniyle hayırseverlerin yardımını bekliyor.

Ailenin durumunu anlatan ilçe sakinlerinden İsmail Mutlu, kalıtsal hastalığı bulunan Hasan ve ailesi için yetkililer ve yardımsever vatandaşlardan destek istediklerini iletti. Mutlu ve beraberindeki arkadaşları, Hasan ve ailesine uzanacak ellerin bulunduğuna inandıklarını söyledi.

Fanatik Beşiktaşlı Hasan yıldız oyuncu Quaresma ile tanışmak istiyor

İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri’ne konuşan Hasan ise fanatik bir Beşiktaş taraftarı olarak, tuttuğu takımın yıldız oyuncularından Ricardo Quaresma’ya hayranlık duyduğunu belirtti. Futbolu ve Beşiktaş’ı çok sevdiğini söyleyen Hasan’ın en büyük hayali ise Beşiktaşlı futbolcular ile tanışarak takımının orijinal formasına sahip olmak olduğu kaydedildi.