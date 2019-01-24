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Zigana Dağı'ndaki çığ

Çığ düşmesi sonucu 10 yıl önce hayatını kaybeden 10 dağcı, Trabzon ve Gümüşhane'de anılacak

24 Ocak 2019 Perşembe 12:35
Zigana Dağı'ndaki çığ

TRABZON (AA) - Gümüşhane-Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda, 10 yıl önce çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 10 dağcı, Trabzon ve Gümüşhane'de düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) Başkanı Zeynep Bayoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da çığ felaketinde hayatını kaybeden dağcıları anmak için çeşitli programlar organize edeceklerini söyledi.

Çığda vefat eden arkadaşlarını unutmadıklarını belirten Bayoğlu, "Arkadaşlarımızı rahmet ve özlemle anıyoruz. Onları hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Bayoğlu, anma programları kapsamında ilk olarak yarın saat 18.30'da TEDAK binasında mevlit okutulacağını aktardı.

Etkinlikler çerçevesinde, 26 Ocak Cumartesi günü saat 11.00'de Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi'nin sahil kesiminde bulunan ve çığ felaketinde hayatını kaybeden dağcıların anısına yaptırılan anıtın önünde tören düzenleneceğini vurgulayan Bayoğlu, anıta çelenk bırakılmasının ardından dağcılar için saygı duruşunda bulunacaklarını ifade etti.

Bayoğlu, ikinci anma programını ise 27 Ocak Pazar günü saat 10.30'da olayın meydana geldiği Zigana Dağı'nda gerçekleştireceklerini, TEDAK, Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile çeşitli spor kulüplerinin üyelerinin katılımıyla, Çığ Şehitleri Anıtı'na çelenk sunacaklarını ve dağcılar için saygı duruşunda bulunacaklarını dile getirdi. Bayoğlu, törenin ardından yaklaşık 7 kilometrelik Zigana-İpekyolu rotasında Çığ Şehitleri Anma Yürüyüşü gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı'nda, 25 Ocak 2009'da yürüyüşe çıkan TEDAK üyesi 17 kişi çığ altında kalmıştı. Olayda Burçak Sevim, Davut Akdeniz, Erhan Terzi, Özlem Timurcuoğlu, Hüseyin Karaosmanoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş, Hasan Ali İsaoğlu, Dursun İnan ve Hüsniye Sarıbıyık hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 12:35
  1. Dağcılar çeşitli etkinliklerle anılacak
  2. Trabzon
  3. Zigana Dağı'ndaki çığ

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