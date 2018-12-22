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Zigana Dağı'nda heyelan

Heyelan sonucu kısa süreliğine trafiğe kapanan Gümüşhane-Trabzon kara yolunda ulaşım çift şeritten kontrollü olarak sağlanıyor

22 Aralık 2018 Cumartesi 00:45
Zigana Dağı'nda heyelan

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane-Trabzon kara yolunun heyelan nedeniyle kısa süreliğine kapanan Zigana Dağı kesiminde ulaşım çift şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Gece saatlerinde yüksekten kopan kaya parçaları yolun Zigana Dağı Köstere Köyü mevkisine düştü.

Mal ve can kaybının yaşanmadığı heyelan nedeniyle kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Karayolları ve jandarma ekiplerince başlatılan temizlik çalışmasının ardından 3 şeritli yolun 2 şeridi trafiğe açıldı.

Ekiplerin bölgede temizleme çalışmaları sürerken, Gümüşhane-Trabzon kara yolunda trafik çift şeritten kontrollü sağlanıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 00:45
  1. Gümüşhane
  2. heyelan
  3. karayolu
  4. Trabzon
  5. Zigana Dağı

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