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ZİÇEV’li öğrenciler ‘Sevgi Dileği Ağacı’nda umutlarını tazelediler

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencileri, ‘Dünyada sevgi olsun, mutluluk olsun’ temennisiyle ‘Sevgi dileği ağacı’ ismini verdikleri ağaca kurdele bağlayarak dilek dilediler.

30 Temmuz 2019 Salı 09:02
ZİÇEV’li öğrenciler ‘Sevgi Dileği Ağacı’nda umutlarını tazelediler

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencileri, ‘Dünyada sevgi olsun, mutluluk olsun’ temennisiyle ‘Sevgi dileği ağacı’ ismini verdikleri ağaca kurdele bağlayarak dilek dilediler.


Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) gerçekleştirdiği programlarla öğrencilere umut olmaya devam ediyor. Yaz etkinlikleri kapsamında ZİÇEV’li öğrenciler kurum bahçesinde bulunan ağaca eğitimcileri ile birlikte kurdele bağlayarak dilek dilediler.


ZİÇEV Kurum Müdürü Berna Salihoğlu Uysal, ZİÇEV Genel Kurul Üyesi Lale Bostancı, Ankara Üniversitesi ‘Taşın Altındaki Eller’ topluluğu üyeleri ve ZİÇEV’de görevli eğitmenlerin katılım sağladığı etkinlikte ZİÇEV’li öğrenciler hazırladıkları kurdele ve tülleri teker teker ağaçların dallarına bağlayarak dileklerini dilediler, umutlarını tazelediler. Öğrenciler ağaca ‘Sevgi dileği ağacı’ ismini vererek ‘Dünyada sevgi olsun, mutluluk olsun’ temennisinde bulundu.


ZİÇEV Kurum Müdürü Berna Salihoğlu Uysal, kurum olarak yaz aylarında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini sağladıklarını ifade ederek, “Yaz ve kış aylarında ayrı ayrı etkinlikler düzenliyoruz. Öğrencilerimizin hem gelişimlerine katkıda bulunuyor, hem de sosyal faaliyetlerle keyifli bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz" dedi.


ZİÇEV Genel Kurul Üyesi Lale Bostancı yaptığı açıklamada, “Bugün dilek ağacı etkinliğimizde öğrencilerimizle birlikte dileklerimizi diledik. Tertemiz kalpleri var. Dilekleri de öyle. Dünyada sevgi olsun, mutluluk olsun, kardeşlik olsun’ diyerek kurdelelerini dilek ağacına bağladılar. Keyif aldıkları ve çok eğlendikleri bir etkinlik oldu" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:02
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