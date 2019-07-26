0553 313 94 23

Zeytinyağlı dolma yemek için yarıştılar

Tokat’ın Erbaa ilçesinde düzenlenen "Yaprak Festivalinde" zeytinyağlı dolma yeme yarışmasında renkli görüntüler yaşandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 20:51
Zeytinyağlı dolma yemek için yarıştılar

Tokat’ın Erbaa ilçesinde düzenlenen "Yaprak Festivalinde" zeytinyağlı dolma yeme yarışmasında renkli görüntüler yaşandı.



Tokat’ın Erbaa ilçesinde 21.si düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Erbaa Yaprak Festivali kortej geçişi ile başladı. 7 ülkeden folklor ekiplerinin katılığı festivalde ekipler hünerlerini sergiledi. Protokol üyeleri meşale yakarak festivalin startını verdi. Açılış konuşmalarının ardından yöresel ürünlerin sergilendiği stantların açılışı yapıldı. Açılış sonrasında ise Cumhuriyet Meydanı’nda zeytinyağlı bağ yaprağı sarmaları yarıştı. Kadınlar özenle hazırladıkları zeytinyağlı asma bağ yapraklarını Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu (MUGAFED) ile Tokat Gastronomi Aşçılar Derneği üyelerinden oluşan juri değerlendirmeye alarak dereceye girenleri belirledi. Ayrıca 2’si kadın 5 kişi 50 adet zeytinyağlı dolmayı en kısa sürede yemek için bir birleri ile yarıştı. Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada erkek yarışmacı 1 dakika 10 saniyede yiyerek birinci oldu.



Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ilçede 3 gün sürecek olan festivalin ismini ’Yaprak Festivali’ olarak değiştirdiklerini belirterek, "Meşhur olan Erbaa bağ yaprağımızı bir nebze daha fazla adını duyulması için festivalimizin adını değiştirdik. Heyecanlı ve coşkulu bir şekilde de kortejle birlikte açılışımızı gerçekleştirdik. Yöresel ve sanayi ürünlerinin sergilendiği stantları açılışını yaptık. Gayet güzel bir coşku ile devam ediyor" diye konuştu.



Erbaa ilçesinde 3 gün devam edecek olan festivalde Simge, Cem Belevi, Latif Doğan ve Zeynep Başkan sahne alacak. Ayrıca festival kapsamında halk oyunları gösterileri, çeşitli yarışmalar yapılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 20:51
  1. sergi
  2. doğa
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ASBÜ Rektörü Prof. Barca'dan üniversite adaylarına uyarı!
    1. ASBÜ Rektörü Prof. Barca'dan..
    2. İran'ın batısındaki çatışmada bir..
    3. TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı
    4. Rekabet ve eğlence Kapıkaya Survivorda
    5. Lübnan'daki Filistinlilerden "yasa..
    6. Paris'te şov yapmıştı... 'Uçan..
    7. Zeytinyağlı dolma yemek için yarıştılar
    8. Hindistan’da kaplanı öldüresiye..
    9. 'Sen umutlu ol!'
    10. Seyir halindeki araçtan kendini attı
    11. Endonezya'da yanardağ patladı!
    12. Futbol: Hazırlık maçı
    13. Aşiretin hanımağasına düğün gibi..
    14. TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı
    15. Denizli’de trafik kazası: 5 yaralı
    16. Rektörlerden adaylara mesaj var
    17. Mersin'de trafik kazası: 7 yaralı
    18. Balıkesir'de 77 düzensiz göçmen..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Benim..
    20. Dardeci Sisi'ye terör devleti..
    21. İtfaiyenin anında müdahalesi faciayı..
    22. Fas’ta heyelan: 15 ölü
    23. Sakarya Üniversitesi’ne yaşayan kampüs..
    24. Alaşehir’de 363 kök Hint keneviri ele..
    25. TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı
    26. Bakan Soylu’dan Arnavut Çevik Kuvvet..
    27. ‘Davranış Bilimleri’ deyince ilk adres..
    28. BM Genel Kurulu Başkanı Rusya'yı..
    29. Erdoğan S400'ün aktif olacağı tarihi..
    30. Nijerya’da kaçırılan 4 Türk kurtarıldı
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!