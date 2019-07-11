Zeytinlikte çıkan yangın korkuttu Kahramanmaraş’ta otların tutuşmasıyla birlikte zeytinlik alanda yangın çıktı.

Kahramanmaraş’ta otların tutuşmasıyla birlikte zeytinlik alanda yangın çıktı. Binaların ortasında çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu.

Yangın, Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle zeytinlik alandaki otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Apartman dairelerinin orta kısmında bulunan zeytinlikteki yangın bir anda büyüyünce, çevreyi siyah duman sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bir süre sonra yangın söndürüldü.

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