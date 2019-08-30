Zeytinli Rock Festivali devam ediyor
Zeytinli Rock Festivali Balıkesir’in Edremit ilçesi Zeytinlik Altınkum sahilinde devam ediyor.30 Ağustos 2019 Cuma 14:57
Zeytinli Rock Festivali Balıkesir’in Edremit ilçesi Zeytinlik Altınkum sahilinde devam ediyor.
Umut Kuzey öncülüğünde bu yıl 6’ncı kez düzenlenen festival 1 Eylül’e kadar devam edecek. Festivalin ikinci gününde Moğollar’dan Teoman’a; Mabel Matiz’den Feridun Düzağaç’a; Yüzyüzeyken Konuşuruz’dan Sena Şener’e sevilen birçok isim sahne aldı. Düzenlenen festival yoğun ilgi gördü.
YORUM YAZ