Zeytinli Rock Festivali devam ediyor Zeytinli Rock Festivali Balıkesir’in Edremit ilçesi Zeytinlik Altınkum sahilinde devam ediyor.

Zeytinli Rock Festivali Balıkesir’in Edremit ilçesi Zeytinlik Altınkum sahilinde devam ediyor.

Umut Kuzey öncülüğünde bu yıl 6’ncı kez düzenlenen festival 1 Eylül’e kadar devam edecek. Festivalin ikinci gününde Moğollar’dan Teoman’a; Mabel Matiz’den Feridun Düzağaç’a; Yüzyüzeyken Konuşuruz’dan Sena Şener’e sevilen birçok isim sahne aldı. Düzenlenen festival yoğun ilgi gördü.

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