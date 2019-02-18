Zeytinköy’de tapu sevinci

Muratapaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Zeytinköy Bölgesinde düzenlenen tapu dağıtım törenine katıldı.

Muratpaşa Belediyesi, Zeytinköy bölgesi olarak bilinen Yeşildere Mahallesi’nde yaklaşık 10 bin kişiyi ilgilendiren bin tapuyu düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim etti. Yeşildere Mahallesi’nde düzenlenen törene CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, Muratpaşa Belediye Meclis üyeleri ve mahalleli katıldı.

Başkan Uysal, tapu dağıtım töreninde, “Muratpaşa’mızda biliyorsunuz dosdoğru, sorunları çözmeye dönük insanların yararı içi bütün insanlarımızı eşit görerek her birine ayrı ayrı hizmet etmeye çalışan bir düzen kurduk. Bunun sonucunda ‘Hiç çözülmez’ denilen sorunları çözmek bize nasip oldu” dedi.

Bu sorunların başında çok uzun yıllara yayılan ve 10 mahalleyi ilgilendiren Kırcami imar, yine uzun yıllardır devam eden Ermenek Mahallesi tapu sorunlarının geldiğini belirten Başkan Uysal, Zeytinköy Mahallesi’nde de 25 yıla uzanan bir imar ve tapu sorunun yaşandığını aktardı. Zeytinköy’de 27 ayrı ada parselini kapsayan 181 futbol sahası büyüklüğündeki 190 bin metrekare alana ilişkin imar plan çalışmasının Ağustos ayında tamamlandığını kaydeden Başkan Uysal, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün de işlemlerini bitirmesinin ardından Zeytinköy’ün bugün bir bayramı yaşadığını söyledi. Başkan Uysal, “Niyetimiz son derece temiz olduğu için, niyetimiz sadece sizlere hizmet etmek olduğu, kafamız karışık olmadığı için hepsinde de başarılı olduk. Sizler sayesinde, sizlerin verdiği destekle. Kafanız karışık olursa başaramazsınız. Eliniz işte gözünüz oynaşta olursa yapamazsınız. Milletin menfaatini düşünürseniz işte öyle başarırsınız. Zeytinköy Mahallemizde daha önce gerçekleştirdiğimiz açık ihalelerle bir kısım mahalle sakinlerimiz zaten tapularını almıştı. İmar planlarımızın da tamamlanması ve komşularımızın tapularını almasıyla mahallemiz artık büyük bir dönüşümün eşiğinde. Bu dönüşüm süreci öncesi mahallemizde 11 yeni cadde açtık. Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi, daha önce kadın emeği eğitimi merkezi olarak hizmet veren Zeytinköy Kadın Danışma Merkezimizle sosyo-kültürel değişimin de öncü adımlarını attık. Zeytinköy Mahallemizden hiç gitmiyoruz. Hep buradayız, sizlerle beraberiz. Modern Zeytinköy, mutlu, müreffeh ve insanları paylaşan Muratpaşa, bütün Türkiye’ye örnek Muratpaşa ve Zeytinköy sizin eserinizdir. Hayırlı ve uğurlu olsun.”

Başkan Uysal, konuşmasının ardından Mahalle Muhtarı Kemal Genbeş’e tapusunu teslim etti ve bir sandık içinde diğer mahalle sakinlerini tapularını emanet etti.

Zeytinköy’de tapu dağıtım töreni İsmail Altunsaray konseriyle sona erdi.