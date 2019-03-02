0553 313 94 23

Zeytinköy insanıyla gelişip değişiyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin kuruluş yıldönümü yemeğinde ““Zeytinköy’de kentsel değişim ve gelişim sürecini gerçekleştirirken sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle bir sosyo-kültürel değişimi de başlattık.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:35
Zeytinköy insanıyla gelişip değişiyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin kuruluş yıldönümü yemeğinde ““Zeytinköy’de kentsel değişim ve gelişim sürecini gerçekleştirirken sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle bir sosyo-kültürel değişimi de başlattık. Ama tüm bunları yaparken bölgenin insanını asla dışlamadık” diye konuştu.


Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal’la birlikte Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin Akra Barut Otel’de gerçekleşen 31’inci kuruluş yıldönümü yemeğine katıldı.


Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada Derneğin Muratpaşa Belediyesi’nin son 5 yıl içinde en önemli yol arkadaşlarından biri olduğunu söyledi. Başkan Uysal, gerek Muratpaşa Belediyesi’nin Gençlik Evlerinde gerçekleştirilen Aktif Kadın Yurttaş Eğitimleri gerekse Zeytinköy bölgesinde uygulanan Kadın Emeği Eğitim Merkezi ve BinaRoy projelerinde Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’yle çalıştıklarını söyledi.


Özellikle Zeytinköy’de yürütülen çalışmaların önemine değinen Başkan Uysal,“Zeytinköy’de kentsel değişim ve gelişim sürecini gerçekleştirirken Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ve diğer sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle bir sosyo-kültürel değişimi de başlattık. Ama tüm bunları yaparken bölgenin insanını asla dışlamadık” diye konuştu.



Kadın emeği


Mahallede ilk olarak, şimdi Kadın Danışma Merkezi olarak kullanılan binayı, Zeytinköy Kadın Emeği Eğitim Merkezi olarak inşa ettiklerini kaydeden Başkan Uysal,Haziran 2017’de tamamlanan projeye ilişkin şunları söyledi:“Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Antalya Kadın Girişimciler Kurulu, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hayata geçirdiğimiz bu projeyle, kadınların yaptıkları yılbaşı çelenkleriyle kendi ekonomisini yaratan Zeytinköy’de üretimi daha üst seviyelere taşıdık. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan hibe desteği kazanan proje kapsamında 38 kadın sertifika aldı.”



Çocuklar okula devam edecek


Bu projenin ardından Zeytinköy’de kız çocuklarının okula devamlarını sağlamak amacıyla BinaRoy Projesi’nin uygulanmaya başladığını aktaran Başkan Uysal, Haziran 2018’de tamamlanan bu çalışmanın ilk yalında 7’nci ve 8’inci sınıfta okuyan 20 öğrenciyle gerçekleştirildiğini aktardı.



Köklü değişim


Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’yle hayata geçirilen bu çalışmalarının gecekondulardan oluşan ve düzensiz bir kent yapılanmasına sahip mahallede kentsel gelişim çalışmalarının önemli bir tamamlayıcısı olduğunun altını çizen Başkan Uysal,“Tüm bu çalışmalarla Zeytinköy’de çok radikal ve köklü ilerlemeler sağladık. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ile çalışmalarımız artarak devam edecek ve başarıyla sonuçlanan bu çalışmalarımız, oluşturduğumuz bu değer Antalya’ya ve Türkiye’ye yayılacaktır” diye konuştu. Başkan Uysal, konuşmasının ardından kuruluşundan itibaren derneğe katkıda bulunan isimlere teşekkür belgelerini takdim etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:35
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrin Barajı yüzde 100 doldu
    1. Afrin Barajı yüzde 100 doldu
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli..
    3. Red Bull Uçuş Günü’ne ilk ayda iki..
    4. Fuat Oktay'dan tarihi açıklama: Milli..
    5. (Özel) Milli savunma sanayi..
    6. Joker operasyonunda 7 tutuklama
    7. Lionel Messi geri döndü
    8. Guti'den transfer hamlesi! Real..
    9. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    10. Enerji Bakanı ile Aile Bakanı..
    11. Çin Başkonsolosu, İzmir'e veda etti
    12. Sağlıklı ve gür saçlar için nasıl..
    13. Kiliselerde yaşanan cinsel taciz..
    14. Bakan Kasapoğlu’ndan Ankaragücü..
    15. Hakkari’de 18 yerleşim yerinde karla..
    16. Zeytinköy insanıyla gelişip değişiyor
    17. Trabzonspor, MKE Ankaragücü taraftarı..
    18. Ankara Büyükşehir Belediyesinden..
    19. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    20. Yenimahallle Belediye Başkanı Yaşar:..
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı